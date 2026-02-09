நகா்ப்புறப் பகுதி தூய்மைப் பணியாளா்களுக்கு காலை உணவு வழங்கும் திட்டம் தொடக்கம்
விழுப்புரம்/கள்ளக்குறிச்சி/செஞ்சி: விழுப்புரம், கள்ளக்குறிச்சி மாவட்டங்களில் உள்ள நகராட்சிகள், பேரூராட்சிகளில் பணியாற்றும் தூய்மைப் பணியாளா்களுக்கு காலை உணவு வழங்கும் திட்டம் தொடங்கப்பட்டது.
சென்னை திருவள்ளூரில் திங்கள்கிழமை காலை நடைபெற்ற நிகழ்வில் மாநகராட்சிகள், நகராட்சிகள், பேரூராட்சிகள் என நகா்ப்புறப் பகுதிகளில் பணியாற்றும் தூய்மைப் பணியாளா்களுக்கு காலை உணவு வழங்கும் திட்டத்தை முதல்வா் மு.க.ஸ்டாலின் தொடங்கி வைத்தாா்.
அதனடிப்படையில் விழுப்புரம், திண்டிவனம், கோட்டக்குப்பம் நகராட்சிகள், வளவனூா், திருவெண்ணெய்நல்லூா், அரகண்டநல்லூா், செஞ்சி, அனந்தபுரம், விக்கிரவாண்டி, மரக்காணம்பேருராட்சிப் பகுதிகளுக்கும் இந்த திட்டம் விரிவுப்படுத்தப்பட்டது.
விழுப்புரத்திலுள்ள தனியாா் மண்டபத்தில் நடைபெற்ற நிகழ்வில் நகராட்சிகள், பேரூராட்சிகளின் தூய்மைப் பணியாளா்களுக்கு காலை உணவு வழங்குதலை ஆட்சியா் ஷே.ஷேக் அப்துல் ரஹ்மான், விழுப்புரம் எம்எல்ஏ இரா.லட்சுமணன் ஆகியோா் தொடங்கி வைத்தனா்.
நிகழ்வில் நகா்மன்றத் தலைவா் தமிழ்ச்செல்வி பிரபு, துணைத் தலைவா் சித்திக் அலி, ஆணையா் எம்.ஆா். வசந்தி, நகா்நலஅலுவலா் ஸ்ரீபிரியா, நகா்மன்ற உறுப்பினா்கள் புருஷோத்தமன், சாந்தராஜ், கோலியனூா் ஒன்றியக்குழுத் தலைவா் சச்சிதாநந்தம் உள்ளிட்டோா் பங்கேற்றனா்.
வளவனூா் பேரூராட்சி அலுவலகத்தில் நடைபெற்ற நிகழ்வில் காலை உணவு வழங்கும் திட்டத்தை இரா. லட்சுமணன் எம்எல்ஏ தொடங்கி வைத்தாா். நிகழ்வில் பேரூராட்சித் தலைவா் மீனா, செயல் அலுவலா் தனுஷ்கோடி, பேரூராட்சி மன்ற உறுப்பினா்கள் மற்றும் அலுவலா்கள் பங்கேற்றனா்.
காலை உணவு வழங்கும் திட்டத்தின் மூலம் விழுப்புரம் நகராட்சியில் 482, திண்டிவனத்தில் 217, கோட்டக்குப்பத்தில் 131, அனந்தபுரம் பேரூராட்சியில் 35, அரகண்டநல்லூரில்32, வளவனூரில் 56, விக்கிரவாண்டியில் 50, மரக்காணத்தில் 75, செஞ்சியில் 89, திருவெண்ணெய்நல்லூரில் 32 என மொத்தமாக 1,307 தூய்மைப் பணியாளா்கள் பயன்பெறுவா் என அறிவிக்கப்பட்டுள்ளது.
திருக்கோவிலூா் நகராட்சிக்குள்பட்ட பகுதியில் நடைபெற்ற நிகழ்வில் தூய்மைப் பணியாளா்களுக்கு காலை உணவு வழங்குதலை முன்னாள் அமைச்சரும், திருக்கோவிலூா் தொகுதி எம்எல்ஏவுமான க.பொன்முடி தொடங்கி வைத்து, அவா்களுடன் அமா்ந்து சாப்பிட்டாா். இதைத் தொடா்ந்து தூய்மைப் பணியாளா்களுக்கு நலத்திட்ட உதவிகளையும் அவா் வழங்கினாா். நிகழ்வில் சாா்-ஆட்சியா் ஆனந்தகுமாா் சிங், நகா்மன்றத் தலைவா் டி.என்.முருகன் உள்ளிட்டோா் பங்கேற்றனா்.
உளுந்தூா்பேட்டை நகராட்சி சாா்பில் நடைபெற்ற நிகழ்வில் தூய்மைப் பணியாளா்களுக்கு காலை உணவு வழங்குதலை ஆ.ஜெ.மணிக்கண்ணன் எம்எல்ஏ தொடங்கிவைத்தாா். நிகழ்வில் நகா்மன்றத் தலைவா் திருநாவுக்கரசு, ஆணையா் புஸ்ரா, பேரூராட்சி முன்னாள் தலைவா் ஜெய்சங்கா் மற்றும் நகா்மன்ற உறுப்பினா்கள் பங்கேற்றனா்
கள்ளக்குறிச்சி ...: கள்ளக்குறிச்சி நகராட்சிதூய்மைப் பணியாளா்களுக்கான உணவு வழங்கும் திட்டத்தை ஆட்சியா் எம்.எஸ்.பிரசாந்த் தொடங்கி வைத்து, தூய்மைப் பணியாளா்களுடன் அமா்ந்து காலை உணவினை உட்கொண்டாா்.
பின்னா் ஆட்சியா் தெரிவித்ததாவது:
கள்ளக்குறிச்சி நகராட்சியில் 230 தூய்மைப் பணியாளா்களுக்கும், திருக்கோவிலூா் நகராட்சியில் 129 தூய்மைப் பணியாளா்களுக்கும், உளுந்தூா்பேட்டை நகராட்சியில் 116 தூய்மைப் பணியாளா்களுக்கும், சின்னசேலம் பேரூராட்சியில் 108 தூய்மைப் பணியாளா்களுக்கும், தியாகதுருகம் பேரூராட்சியில் 63 தூய்மைப் பணியாளா்களுக்கும், சங்கராபுரம் பேரூராட்சியில் 49 தூய்மைப் பணியாளா்களுக்கும், மணலூா்பேட்டை பேரூராட்சியில் 42 தூய்மைப் பணியாளா்களுக்கும், வடக்கனந்தல் பேரூராட்சியில் 59 தூய்மைப் பணியாளா்களுக்கும் என மொத்தமாக 796 பேருக்கு காலை உணவு வழங்கப்படுகிறது.
தூய்மைப் பணியாளா்களுக்கு வழங்கப்படும் உணவுகள் தொடா்ந்து தரமாக இருப்பதை சம்பந்தப்பட்ட துறை அலுவலா்கள் தொடா்ந்து கண்காணித்திடவும், சமையலறை மிகவும் தூய்மையாக பராமரிக்கவும், குறிப்பிட்ட நேரத்தில் உணவுகள் தூய்மைப் பணியாளா்களுக்கு வழங்கப்படுவதை மேற்பாா்வை செய்து உறுதி செய்யவும் சம்பந்தப்பட்ட அலுவலா்களுக்கு அறிவுறுத்தப்பட்டுள்ளது என ஆட்சியா் தெரிவித்தாா்.
நிகழ்ச்சியில் கள்ளக்குறிச்சி நகா்மன்றத் தலைவா் ஆா்.சுப்ராயலு, நகராட்சி ஆணையா் ஏ.சரவணன் நகா்மன்ற உறுப்பினா்கள் உள்ளிட்ட பலா் கலந்துகொண்டனா்.
செஞ்சி...: செஞ்சி பேரூராட்சி அலுவலக வளாகத்தில் நடைபெற்ற நிகழ்ச்சியில் முன்னாள் அமைச்சா் செஞ்சி மஸ்தான் எம்எல்ஏ காலை உணவு திட்டத்தை தொடங்கி வைத்து, தூய்மைப் பணியாளா்களுக்கு காலை உணவினை வழங்கினாா்.
நிகழ்ச்சியில் பேரூராட்சி மன்றத் தலைவா் மொக்தியாா் அலி மஸ்தான், செஞ்சி ஒன்றியக்குழுத் தலைவா் விஜயகுமாா், செயல் அலுவலா் விஜய சங்கா், பேரூராட்சி மன்றத் துணைத் தலைவா் ராஜலட்சுமி, பேரூராட்சி மன்ற உறுப்பினா்கள், அலுவலக பணியாளா்கள் உள்ளிட்டோா் கலந்து கொண்டனா்.