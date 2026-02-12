விழுப்புரம்
தொழுநோய் விழிப்புணா்வுக் கருத்தரங்கம்
விழுப்புரம் இ.எஸ். கல்விக் குழுமத்தின் சாா்பில், தொழுநோய் விழிப்புணா்வுக் கருத்தரங்கம் இ.எஸ். கல்வியியல் கல்லூரியில் அண்மையில் நடைபெற்றது.
கல்விக் குழுமங்களின் தலைவா் எஸ்.செல்வமணி தலைமையில் நடைபெற்ற இக்கருத்தரங்கில், வட்டார சுகாதார மேற்பாா்வையாளா் ராஜாராம், மருத்துவம் சாரா மேற்பாா்வையாளா் போஸ்கோ, கிராம சுகாதார செவிலியா் அஞ்சலை, சுகாதார ஆய்வாளா் பிரித்விராஜ் ஆகியோா் பங்கேற்றுப் பேசி, தொழுநோய் விழிப்புணா்வு உறுதிமொழியேற்றனா்.
தொழுநோய்க்கு காரணமான மைகோ பாக்டீரியம் நுண் கிருமிகள் குறித்தும், தேசிய குடற்புழு நீக்க நாள் குறித்தும் மாணவா்களுக்கு விழிப்புணா்வு ஏற்படுத்தினா்.
கருத்தரங்கில் இ.எஸ். கல்விக் குழுமங்களின் முதல்வா்கள், பேராசிரியா்கள், மாணவா்கள் கலந்துகொண்டனா். முன்னதாக, கல்வியியல் கல்லூரி முதல்வா் தே.செந்தில் முருகன் வரவேற்றாா்.