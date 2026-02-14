மகா சிவராத்திரி: திருவண்ணாமலைக்கு சிறப்பு ரயில்கள் இயக்கம்
மகா சிவராத்திரியையொட்டி, விழுப்புரத்திலிருந்து திருவண்ணாமலை, வேலூா், காட்பாடிக்கு ஞாயிறு, திங்கள்கிழமைகளில் (பிப்.15, 16) தெற்கு ரயில்வே சிறப்பு ரயில்களை இயக்குகிறது.
இதுகுறித்து தெற்கு ரயில்வேயின் திருச்சி கோட்ட மக்கள் தொடா்பு அலுவலா் ஆா்.வினோத் வெளியிட்ட செய்திக்குறிப்பில் தெரிவித்திருப்பது:
மகா சிவராத்திரியையொட்டி பக்தா்களின் வசதிக்காகவும், கூட்ட நெரிசலைத் தவிா்க்கும் வகையிலும் விழுப்புரத்திலிருந்து திருவண்ணாமலை, வேலூா், காட்பாடிக்கு சிறப்பு ரயில்கள் பிப்.15, 16-ஆம் தேதிகளில் இயக்கப்படவுள்ளன.
விழுப்புரம் ரயில் நிலையத்திலிருந்து பிப்.15,16-ஆம் தேதிகளில் காலை 10.10 மணிக்கு புறப்படும் விழுப்புரம் - திருவண்ணாமலை முன்பதிவில்லா சிறப்பு ரயில் (வண்டிஎண் 06130), அதே நாளில் முற்பகல் 11.45 மணிக்கு திருவண்ணாமலை ரயில் நிலையத்தை சென்றடையும்.
எதிா்வழித்தடத்தில் திருவண்ணாமலை ரயில் நிலையத்திலிருந்து அதே நாள்களில் பிற்பகல் 12.40 மணிக்கு புறப்படும் திருவண்ணாமலை - விழுப்புரம் முன்பதிவில்லா சிறப்பு ரயில் (வண்டி எண் 06129) பிற்பகல் 2.15 மணிக்கு விழுப்புரம் ரயில் நிலையம் வந்தடையும். இந்த ரயில்கள் வெங்கடேசபுரம், மாம்பழப்பட்டு, ஆயந்தூா், திருக்கோவிலூா், ஆதிச்சனூா், அண்டம்பள்ளம், தண்டரை ஆகிய ரயில் நிலையங்களில் நின்று, செல்லும்.
வேலூருக்கு சிறப்பு ரயில்: விழுப்புரம் ரயில் நிலையத்திலிருந்து சனி, ஞாயிற்றுக்கிழமைகளில் (பிப்.14, 15) இரவு 10.40 மணிக்குப் புறப்படும் விழுப்புரம்- வேலூா் கண்டோன்மென்ட் முன்பதிவில்லா சிறப்பு ரயில் (வண்டி எண் 06167) மறுநாள் அதிகாலை 1.45 மணிக்கு வேலூா் கண்டோன்மென்ட் ரயில் நிலையம் சென்றடையும்.
எதிா்வழித்தடத்தில் வேலூா் கண்டோன்மென்ட் ரயில் நிலையத்திலிருந்து ஞாயிறு, திங்கள்கிழமைகளில் (பிப்.15, 16) அதிகாலை 2.05 மணிக்குப் புறப்படும் வேலூா் கண்டோன்மென்ட்- விழுப்புரம் முன்பதிவில்லா சிறப்பு ரயில் (வண்டி எண் 06168), அதிகாலை 5 மணிக்கு விழுப்புரம் ரயில் நிலையம் வந்தடையும்.
இந்த ரயில்கள்வெங்கடேசபுரம், மாம்பழப்பட்டு, ஆயந்தூா், திருக்கோவிலூா், ஆதிச்சனூா், அண்டம்பள்ளம், தண்டரை, திருவண்ணாமலை, போளூா், ஆரணி சாலை, சேதராம்பட்டு, ஒன்னுபுரம், கண்ணமங்கலம் ரயில் நிலையங்களில் நின்று, செல்லும்.
காட்பாடி சிறப்பு ரயில்: விழுப்புரம் ரயில் நிலையத்திலிருந்து ஞாயிறு, திங்கள்கிழமைகளில் (பிப்.15 ,16) காலை 9.15 மணிக்குப் புறப்படும் விழுப்புரம் - காட்பாடி பயணிகள் ரயில் (வண்டி எண் 06049) அதேநாள்களில் பிற்பகல் 1.05 மணிக்கு காட்பாடி ரயில் நிலையம் சென்றடையும்.
எதிா்வழித்தடத்தில் அதே நாள்களில் காட்பாடி ரயில் நிலையத்திலிருந்து பிற்பகல் 1.20 மணிக்குப் புறப்படும் காட்பாடி- விழுப்புரம் முன்பதிவில்லா பயணிகள் ரயில் (வண்டி எண் 06050) விழுப்புரம் ரயில் நிலையத்துக்கு மாலை 5.10 மணிக்கு வந்தடையும்.
இந்த ரயில்கள்வெங்கடேசபுரம், மாம்பழப்பட்டு, ஆயந்தூா், திருக்கோவிலூா், ஆதிச்சனூா், அண்டம்பள்ளம், தண்டரை, திருவண்ணாமலை, துரிஞ்சாபுரம், அகரம்சிப்பந்தி, போளூா், மதிமங்கலம், ஆரணிசாலை, சேதராம்பட்டு, ஒன்னுபுரம், கண்ணமங்கலம், கனியம்பாடி, பெண்ணாத்தூா் ஹால்ட், வேலூா் கண்டோன்மென்ட், வேலூா் டவுன் ஆகிய ரயில் நிலையங்களில் நின்று, செல்லும் என்று அவா் தெரிவித்துள்ளாா்.