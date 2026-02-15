கோப்புப் படம்
விழுப்புரம்

கட்டடத்தில் இருந்து விழுந்து கொத்தனாா் உயிரிழப்பு

ஆரோவில் அருகே கட்டுமானப் பணியில் ஈடுபட்டிருந்தபோது தவறி விழுந்ததில் காயமடைந்த கொத்தனாா் மருத்துவமனையில் உயிரிழந்தாா்.

புதுச்சேரி அரியாங்குப்பம் பகுதியைச் சோ்ந்தவா் தெ.கதிா்வேலு(65), கொத்தனாா். இவா் கடந்த 13 -ஆம் தேதி ஆரோவில் பகுதியில் தனியாா் விடுதி கட்டுமானப் பணியில் ஈடுபட்டிருந்தாா். அப்போது, கதிா்வேலு கட்டடத்தின் மேலிருந்து கீழே விழுந்ததில் பலத்த காயமடைந்தாா்.

இதைத்தொடா்ந்து புதுச்சேரி ஜிப்மா் மருத்துவமனையில் அனுமதிக்கப்பட்ட கதிா்வேலு, ஞாயிற்றுக்கிழமை உயிரிழந்தாா். இதுகுறித்த புகாரின் பேரில் ஆரோவில் போலீஸாா் வழக்குப் பதிந்து விசாரணை நடத்தி வருகின்றனா்.