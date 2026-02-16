உளுந்தூா்பேட்டை அரசுக் கல்லூரி புதிய கட்டடப் பணிகள் தொடக்கம்

விழுப்புரம்: கள்ளக்குறிச்சி மாவட்டம், உளுந்தூா்பேட்டையில் அரசுக் கலை, அறிவியல் கல்லூரியின் புதிய கட்டடத்துக்கான கட்டுமானப் பணிகளை காணொலிக் காட்சி வாயிலாக முதல்வா் மு.க.ஸ்டாலின் திங்கள்கிழமை தொடங்கி வைத்தாா்.
உளுந்தூா்பேட்டை மற்றும் சுற்றுப்புறக் கிராமங்களைச் சோ்ந்த மாணவ, மாணவிகள் பயன்பெறும் வகையில் அரசுக் கல்லூரித் தொடங்க வேண்டும் என்ற நீண்டகால வலியுறுத்தலுக்குத் தீா்வாக, நிகழ் கல்வியாண்டிலேயே புதிய கல்லூரி தொடங்கப்படும் என முதல்வா் மு.க.ஸ்டாலின் அறிவித்தாா். அதைத் தொடா்ந்து உளுந்தூா்பேட்டை நகரில் தற்காலிகக் கட்டத்தில் கல்லூரி இயங்கி வருகிறது.
இதைத்தொடா்ந்து உளுந்தூா்பேட்டை வட்டத்திலுள்ள வெள்ளையூா் கிராமத்தில் ரூ.18.50 கோடி மதிப்பீட்டில் அரசுக் கல்லூரிக்கான புதிய கட்டடக் கட்டுமானப் பணிகளை சென்னை தலைமைச் செயலகத்தில் காணொலிக் காட்சி வாயிலாக முதல்வா் மு.க.ஸ்டாலின் தொடங்கி வைத்தாா்.
இதையொட்டி வெள்ளையூரில் நடைபெற்ற நிகழ்ச்சிக்கு மாவட்ட வருவாய் அலுவலா் ரா.ஜீவா தலைமை வகித்தாா். சட்டப்பேரவை உறுப்பினா்கள் உளுந்தூா்பேட்டை ஆ.ஜெ.மணிக்கண்னன், சங்கராபுரம் தா.உதயசூரியன்ஆகியோா் பூமி பூஜை செய்து, பணியைத் தொடங்கி வைத்தனா்.
தரைத் தளம் மற்றும் முதல் தளத்துடன் வகுப்பறைகள், நூலகம், ஆய்வகங்கள் மற்றும் அடிப்படை வசதிகளுடன் கட்டடம் அமைகிறது.
நிகழ்ச்சியில், உளுந்தூா்பேட்டை நகா்மன்றத் தலைவா் கே.திருநாவுக்கரசு, துணைத் தலைவா் ப.வைத்தியநாதன், ஒன்றியக்குழுத் தலைவா் பி.ராஜவேல், துணைத் தலைவா் அலெக்சாண்டா், கல்லூரி முதல்வா் கு.செல்வராஜ் மற்றும் துறைத் தலைவா்கள், பேராசிரியா்கள், உள்ளாட்சி அமைப்புகளின் பிரதிநிதிகள் உள்ளிட்டோா் பங்கேற்றனா்.