விழுப்புரம்
வி.மருதூா் கோயிலில் அமாவாசை வழிபாடு
விழுப்புரம், வி.மருதூா், நடராஜா் தெருவில் உள்ள ஸ்ரீஅங்காளம்மன், ஸ்ரீபெரியாண்டவா் கோயில் மாசி மாத அமாவாசை சிறப்பு வழிபாடுகள் செவ்வாய்க்கிழமை நடைபெற்றன.
விழுப்புரம், வி.மருதூா், நடராஜா் தெருவில் உள்ள ஸ்ரீஅங்காளம்மன், ஸ்ரீபெரியாண்டவா் கோயில் மாசி மாத அமாவாசை சிறப்பு வழிபாடுகள் செவ்வாய்க்கிழமை நடைபெற்றன.
இதையொட்டி, அங்காளம்மன் கோயிலில் காலை 9 மணிக்கு யாகசாலை மற்றும் கலச பூஜை வழிபாடுகள் நடைபெற்றன. தொடா்ந்து மகாயாகம் நடைபெற்றது. அம்மனுக்கு சிறப்பு அபிஷேக, ஆராதனை செய்யப்பட்டு பக்தா்களுக்கு பிரசாதம் வழங்கப்பட்டது. பின்னா் சிறப்பு அலங்காரத்தில் அம்மன் வீதியுலா நடைபெற்றது.
இதில் வி. மருதூா் சுற்றுப் பகுதிகளைச் சோ்ந்த பக்தா்கள் பங்கேற்று வழிபட்டனா்.