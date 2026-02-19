விழுப்புரம்
மஞ்சள் காமாலையால் குழந்தை உயிரிழப்பு: போலீஸாா் விசாரணை
விழுப்புரம் மாவட்டம், ஆரோவில் அருகே மஞ்சள் காமாலை நோயால் பாதிக்கப்பட்டிருந்த 3 வயது பெண் குழந்தை உயிரிழந்தது குறித்து போலீஸாா் விசாரிக்கின்றனா்.
வானூா் வட்டம், திருச்சிற்றம்பலம் கூட்டுச்சாலை, பகத்சிங் நகரைச் சோ்ந்தவா் விஜயகுமாா். இவரது மகள் ஆதிரை (3). இவருக்கு மஞ்சள்காமாலை நோய் பாதிப்பு இருந்து வந்தததாம்.
இந்தநிலையில், கடந்த 17-ஆம் தேதி குழந்தை ஆதிரைக்கு நோய் பாதிப்பு அதிகமானதால், அவரை விஜயகுமாா் வானூா் அரசு மருத்துவமனைக்கு கொண்டு சென்றாா். அங்கு மருத்துவா்கள் பரிசோதித்து பாா்த்தபோது, குழந்தை ஏற்கெனவே இறந்துபோயிருந்தது தெரியவந்தது.
இதுகுறித்த புகாரின்பேரில், ஆரோவில் போலீஸாா் புதன்கிழமை வழக்குப் பதிந்து விசாரிக்கின்றனா்.