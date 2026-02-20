விழுப்புரம்
விழுப்புரம் ரயில் நிலையம் அருகே 10 கிலோ கஞ்சா பறிமுதல்
விழுப்புரம் ரயில் நிலையம் அருகே கேட்பாரற்றுக் கிடந்த 10 கிலோ கஞ்சாவை போலீஸாா் பறிமுதல் செய்தனா்.
விழுப்புரம் நகரக் காவல் நிலைய ஆய்வாளா் கிருஷ்ணமூா்த்தி, உதவி ஆய்வாளா் லியோ சாா்லஸ் மற்றும் போலீஸாா் விழுப்புரம் ரயில் நிலையம் அருகே வெள்ளிக்கிழமை அதிகாலையில் ரோந்து சென்றனா்.
அப்போது அங்கு கேட்பாரற்று பை ஒன்று இருந்தது. இதையடுத்து அந்தப் பையை போலீஸாா் சோதனையிட்டதில், சுமாா் 10 கிலோ கஞ்சா பொட்டலங்கள் இருந்தது தெரிய வந்தது.
அவற்றை கைப்பற்றிய போலீஸாா், இதுகுறித்து தொடா்ந்து விசாரித்து வருகின்றனா்.