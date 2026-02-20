வீட்டின் பூட்டை உடைத்து 12 பவுன் நகைகள், ரூ.2 லட்சம் திருட்டு
கள்ளக்குறிச்சி மாவட்டம், உளுந்தூா்பேட்டையில் வீட்டின் பூட்டை உடைத்து 12 பவுன் நகைகள், ரூ.2 லட்சம் ரொக்கம் ஆகியவற்றை திருடிச் சென்ற மா்ம நபா்களை போலீஸாா் தேடி வருகின்றனா்.
உளுந்தூா்பேட்டை பெருமாள் கோவில் தெருவைச் சோ்ந்தவா் மா. ராம்குமாா் (33). இவரது மனைவி சுபலட்சுமி (28). இவருக்கு கடந்த 10 நாள்களுக்கு முன்பு குழந்தை பிறந்த நிலையில், அவா் ஏ.குரும்பூா் கிராமத்திலுள்ள தனது தந்தை பரமசிவம் வீட்டுக்குச் சென்றுவிட்டாா். கடந்த 18-ஆம் தேதி மாலை வீட்டை பூட்டிவிட்டு, ராம்குமாா் வேலை விஷயமாக சென்னைக்கு சென்றுள்ளாா்.
இந் நிலையில், ராம்குமாரின் வீடு திறந்த நிலையில் கிடப்பதாக எதிா் வீட்டைச் சோ்ந்த அமுதா என்பவா், ராம்குமாரின் சகோதரி சத்யாவுக்கு வெள்ளிக்கிழமை தொலைபேசி வாயிலாகத் தகவல் தெரிவித்தாா்.இதைத் தொடா்ந்து அவா் வீட்டுக்கு வந்து பாா்த்துவிட்டு, உளுந்தூா்பேட்டை காவல் நிலையத்துக்கும் தகவல் அளித்தாா்.
தகவலின் பேரில் உளுந்தூா்பேட்டை டி.எஸ்.பி.அசோகன் தலைமையிலான போலீஸாா் நிகழ்விடம் வந்து பாா்த்த போது, வீட்டின் பூட்டு உடைக்கப்பட்டிருந்தது. தொடா்ந்து போலீஸாா் உள்ளே சென்று பாா்வையிட்ட போது, இரும்பு பீரோ உடைக்கப்பட்டு, அதிலிருந்த பொருள்கள் சிதறிக் கிடந்தன. பீரோவில் வைக்கப்பட்டிருந்த 12 பவுன் நகைகள், ரூ.2 லட்சம் ரொக்கம் ஆகியவை திருட்டுப் போயிருப்பது போலீஸாருக்குத் தெரிய வந்தது.
இதையடுத்து கைரேகை நிபுணா்கள், தடயவியல் நிபுணா்கள் வரவழைக்கப்பட்டனா். தொடா்ந்து தடயங்களை அவா்கள் பதிவு செய்தனா். இதுகுறித்து உளுந்தூா்பேட்டை போலீஸாா் வழக்குப் பதிந்து விசாரணை நடத்தி வருகின்றனா்.