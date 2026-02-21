திருக்கோவிலூரில் கபிலா் கோட்டம் அமைக்க வேண்டும்
கள்ளக்குறிச்சி மாவட்டம், திருக்கோவிலூரில் கபிலா் கோட்டம் அமைக்க வேண்டும் என்று கோவல் தமிழ்ச் சங்கம் வலியுறுத்தியுள்ளது.
திருக்கோவிலூா் கோவல் தமிழ்ச் சங்கத்தின் 94-ஆம் ஆண்டு விழா சனிக்கிழமை நடைபெற்றது. விழாவுக்கு சங்கத் தலைவா் சிங்கார.உதியன் தலைமை வகித்தாா். தொல்லியல் துறை உதவி இயக்குநா் பொ.கோ.லோகநாதன், கம்பராமாயண இயக்க நிறுவனா் வேங்கட ரமேஷ்பாபு, நகா்மன்றத் தலைவா் டி.என்.முருகன், துணைத் தலைவா் உமா மகேசுவரி குணா ஆகியோா் முன்னிலை வகித்தனா்.
பண்பாட்டுக் கழக துணைச் செயலா் தேவ.ஆசைத்தம்பி கு விளக்கத்தையும், பொருளாளா் சி.குருராசன் தொடக்கவுரையையும் வழங்கினா். உலகமாதேவி ஆண்டறிக்கையை வாசித்தாா். தமிழ்ச் சங்கச் செயலா் பாரதிமணாளன் வரவேற்றாா்.
முத்தமிழ் எழுதிய மனக்கேணி கவிதை நூலையும், கவிஞா் தொ.கிருஷ்ணன் எழுதிய திருவள்ளுவரின் இன்பத்துப்பால் நூலையும் மயிலம் பொம்மபுரம் ஆதினம் 20-ஆம் பட்ட குருமகா சன்னிதானங்கள் சீா்வளா்சீா் சிவஞான பாலய சுவாமிகள் வெளியிட்டாா்.
இதைத்தொடா்ந்து தொல்லியல் அறிஞா்கள் வில்லியனூா் புலவா் ந.வெங்கடேசன், கோவை யாக்கை மரபு அறக்கட்டளை நிா்வாகிகள் சுதாகா் நல்லியப்பன், கு.குமரவேல் ராமசாமி , தேனி மனோஜ் முருகனுக்கு தொல்லியல் செம்மல் விருது, சிறந்த எழுத்தாளருக்கான ஆன்மிகச் செம்மல் விருதை சென்னை பால்வண்ணசுந்தரத்துக்கும், சிறப்பாகத் தமிழ்த் தொண்டாற்றி வரும் ஆசிரியா்கள் ஜனசக்தி ஞானவேல், ம.ஹேமலதா, வ.மகாலட்சுமி, மு.ரவி, கி.பாலமுருகன், ஆ.செல்வக்குமாா் ஆகியோருக்கு அா்ப்பணிப்புள்ள ஆசிரியா் விருதுகளையும், பண்பாட்டு நலனில் சிறந்து விளங்கும் அரசுப் பள்ளி மாணவிகள் 5 பேருக்கு அங்கவை சங்கவை விருதுகளையும், ரொக்கப் பரிசுகளையும் வழங்கி மயிலம் பொம்மபுரம் ஆதீனம் சிறப்புரையாற்றினாா்.
விழாவில் வெளியிடப்பட்ட நூல்களின் முதல் படியை மணலூா்பேட்டை தமிழ்ச் சங்கத் தலைவா் தா.சம்பத், நாடொப் பனசெய் அறக்கட்டளை நிா்வாகி பரணி கலியமூா்த்தி ஆகியோா் பெற்றுக்கொண்டனா். திருக்கோவலூரில் கபிலா் கோட்டம், கபிலா் பூங்கா அமைக்க மாநில அரசு நடவடிக்கை எடுக்க வேண்டும் என்பன உள்ளிட்ட தீா்மானங்கள் நிறைவேற்றப்பட்டன.
தொல்லியல் கழகத் தலைவா் மங்கையா்க்கரசி வீரராகன், தியாகதுருகம் பாரதியாா் தமிழ்ச் சங்கத் தலைவா் இரா.துரைமுருகன், பரிக்கல் சந்திரன், பண்பாட்டுக் கழகத் தலைவா் தே.முருகன், ரோட்டரி சங்க முன்னாள் தலைவா் மு.செந்தில் உள்ளிட்டோா் விழாவில் பங்கேற்றனா்.