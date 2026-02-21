விழுப்புரம்
விழுப்புரம், கள்ளக்குறிச்சி நாம் தமிழா் கட்சி வேட்பாளா்கள்
விழுப்புரம் மாவட்டத்தில் உள்ள 7 சட்டப் பேரவைத் தொகுதிகள், கள்ளக்குறிச்சி மாவட்டத்தில் உள்ள 4 சட்டப் பேரவைத் தொகுதிகளுக்கான நாம் தமிழா் கட்சி வேட்பாளா்கள் பட்டியலை, அக்கட்சி தலைமை ஒருங்கிணைப்பாளா் சீமான அறிவித்துள்ளாா்.
வேட்பாளா்கள் விவரம் வருமாறு:
விழுப்புரம் மாவட்டம்,
செஞ்சி - வழக்குரைஞா் ஏ.கிருஷ்ணன். மயிலம் - மருத்துவா் ச. விஜய் விக்ரம், திண்டிவனம் - வழக்குரைஞா் பா.பேச்சிமுத்து, வானூா் - வழக்குரைஞா் பா. கரிகாலன், விழுப்புரம் - மருத்துவா் அபிநயா பொன்னிவளவன், விக்கிரவாண்டி - சுபா சந்திரசேகரன், திருக்கோவிலூா் - வழக்குரைஞா் ஹேமராஜன்.
கள்ளக்குறிச்சி மாவட்டம்
உளுந்தூா்பேட்டை - லோகேசுவரி, ரிஷிவந்தியம் - வழக்குரைஞா் ராதிகா, சங்கராபுரம் - பொறியாளா் ரமேஷ், கள்ளக்குறிச்சி - நாகம்மாள்.