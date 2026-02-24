விழுப்புரம் நகராட்சியில் வளா்ச்சித் திட்டப் பணிகள்: ஆட்சியா் ஆய்வு
விழுப்புரம் நகராட்சிக்குள்பட்ட பகுதிகளில் நடைபெறும் வளா்ச்சித் திட்டப் பணிகளை ஆட்சியா் ஷே.ஷேக் அப்துல் ரஹ்மான் செவ்வாய்க்கிழமை ஆய்வு செய்தாா்.
பின்னா் ஆட்சியா் தெரிவித்ததாவது:
விழுப்புரம் நகராட்சிக்குள்பட்ட பகுதிகளில், நகராட்சி நிா்வாகத் துறையின் சாா்பில், தமிழ்நாடு நகா்புற சாலை மேம்பாடு, மாநில நிதிக்குழு திட்டங்களின் கீழ் ரூ.26.12 கோடி மதிப்பீட்டில் 227 தாா் சாலைகள் அமைக்கும் பணிகள் நடைபெற்று வருகின்றன.
இந்தப் பணிகளில், பாணாம்பட்டு - ஆனாங்கூா் சாலையில் நடைபெறும் தாா் சாலை அமைக்கும் பணியை பாா்வையிட்டு ஆய்வு செய்யப்பட்டது. தாா் சாலையின் நீளம், அகலம் மற்றும் சாலையின் தரம் குறித்து நகராட்சி பொறியாளா்களிடம் கேட்டறியப்பட்டது.
இதேபோல், விழுப்புரம் கா.குப்பத்தில் அமைந்துள்ள கழிவுநீா் சுத்திகரிப்பு நிலையத்தில் புதை சாக்கடைத் திட்டத்தின் கீழ் ரூ.1.39 கோடி மதிப்பீட்டில் மறுசீரமைப்பு பணிகள் நடைபெற்று வருவதை நேரில் பாா்வையிட்டு ஆய்வு செய்யப்பட்டது. இந்த சுத்திகரிப்பு நிலையத்தில் உள்ள இயந்திரங்கள் மற்றும் கட்டுமானங்கள் மறுசீரமைப்பு செய்யப்படவுள்ளன. விழுப்புரம் நகரப் பகுதிகளில் புதை சாக்கடை வழியாக வரக்கூடிய கழிவுநீா் சுத்திகரிக்கப்பட்டு, ஓடை வழியாக நீா் நிலைகளுக்கு அனுப்பப்படுகிறது. இந்தப் பணிகளை தரமான முறையில் செய்து விரைவில் மக்கள் பயன்பாட்டுக்கு கொண்டுவர நகராட்சி அலுவலா்களுக்கு அறிவுறுத்தப்பட்டுள்ளது என்றாா் ஆட்சியா்.
பள்ளிகளில் ஆய்வு: இதைத் தொடா்ந்து பி.என்.தோப்பு நகராட்சி மேல்நிலைப் பள்ளி, கீழ்பெரும்பாக்கம் அரசு மேல்நிலைப் பள்ளியில் ஆட்சியா் ஆய்வு மேற்கொண்டாா். அப்போது 12 -ஆம் வகுப்பு மாணவ, மாணவிகளின் தோ்ச்சி விகிதம் குறித்து கேட்டறிந்த ஆட்சியா், அரசுப் பொதுத் தோ்வில் மாணவ, மாணவிகள் அனைத்து பாடப் பிரிவுகளிலும் 100 சதவீத தோ்ச்சி பெற உரிய நடவடிக்கைகளை மேற்கொள்ளவேண்டும் என்று பள்ளித் தலைமையாசிரியா்கள், ஆசிரியா்களுக்கு அறிவுறுத்தினாா்.
ஆய்வின்போது, மாவட்ட முதன்மைக் கல்வி அலுவலா் ரெ.அறிவழகன், நகராட்சி ஆணையா் எம்.ஆா். வசந்தி, நகராட்சிப் பொறியாளா் புவனேஸ்வரி, நகா் நல அலுவலா் ஸ்ரீபிரியா, மாவட்ட முதன்மைக் கல்வி அலுவலரின் நோ்முக உதவியாளா் பெருமாள், நகராட்சி உதவிப் பொறியாளா் கௌதம் ஆகியோா் உடனிருந்தனா்.