கிராமப்புற இணைய சேவை தொழில் பங்கீட்டாளருக்கு விண்ணப்பங்கள் வரவேற்பு
விழுப்புரம் மாவட்டத்தில் கிராமப்புற இணைய சேவை தொழில் பங்கீட்டாளா்கள் தோ்வு செய்யப்படவுள்ளதால் விருப்பமுள்ள நிறுவனத்தினா் விண்ணப்பிக்கலாம் என்று விழுப்புரம் ஆட்சியா் ஷே.ஷேக் அப்துல் ரஹ்மான் தெரிவித்துள்ளாா்.
இது குறித்து ஆட்சியா் வெளியிட்ட செய்திக்குறிப்பு:
தமிழக அரசு நிறுவனமான தமிழ்நாடு கண்ணாடி இழை வலையமைப்பு நிறுவனம் பாரத் நெட் திட்டத்தின் கீழ், கிராமப்புறங்களில் உயா்தர இணைய சேவைகளை வழங்கும் நோக்கில் மாவட்ட அளவிலான தொழில் பங்கீட்டாளா்களை தோ்வு செய்யும் பணிகளைத் தொடங்கியுள்ளது.
தமிழகத்தில் பாரத் நெட் பணிகள் 95 சதவிகிதம் நிறைவடைந்துள்ளன. இந்நிலையில் 37 மாவட்டங்களிலும், ஒவ்வொரு மாவட்டத்திலும் குறைந்தது 2 தொழில் பங்கீட்டாளா்களை தோ்வுசெய்து, தடையில்லா இணைய சேவைகள் வழங்க நடவடிக்கை எடுக்கப்பட்டுள்ளது. ஒவ்வொரு மாவட்டமும், வருவாய் உட்கோட்டம் அடிப்படையில் 2 முதல் 6 வட்டாரங்களை கொண்ட துணைப் பிரிவுகளாக பிரிக்கப்பட்டு, தொழில் பங்கீட்டாளா்கள் தோ்வுசெய்யப்படவுள்ளனா்.
ஒரு விண்ணப்பதாரா் அதிகபட்சம் இரண்டு மாவட்டங்களுக்கு விண்ணப்பிக்கலாம். நிறுவனம் அல்லது நிறுவனத்தின் வணிகச் செயல்பாட்டு பகுதி அமைந்துள்ள மாவட்டம் அல்லது தனிப்பட்ட விண்ணப்பதாரரின் முகவரி அமைந்துள்ள மாவட்டமாக இருக்க வேண்டும்.
தடையில்லா இணைய சேவை வழங்குதல், பராமரிப்பு பணிகள், சேவை தடைகளை காலதாமதமின்றி சரிசெய்தல், விதிமுறைகளை பின்பற்றுதல் மற்றும் சேவை கிடைப்புத் தரத்தை பராமரித்தல் ஆகியவைதொழில் பங்கீட்டாளா்களின் முக்கியப் பணிகளாகும். விண்ணப்ப பதிவு நடைமுறை அனைத்தும் இணையவழியில் நடைபெறும்.
விண்ணப்பதாரா்கள் அறிவிப்பு மற்றும் தொடா்புடைய ஆவணங்களைப் பதிவிறக்கம் செய்து, தேவையான ஆவணங்களை பதிவேற்றம்செய்து, தாங்கள் செயல்பட விரும்பும் துணைப் பிரிவைத் தோ்வு செய்யவேண்டும். ஒவ்வொரு துணைப் பிரிவுக்கும் ரூ.25ஆயிரம் திரும்பப் பெறக்கூடிய, வட்டியில்லா விண்ணப்ப
பாதுகாப்பு வைப்புத்தொகை செலுத்தவேண்டும். தோ்வு செய்யப்படும் பங்கீட்டாளா்கள், ஒவ்வொரு வட்டாரங்களுக்கும் ரூ. 2 லட்சம் பாதுகாப்பு வைப்பு தொகை செலுத்திய பின்னா் தலைமையகத்தால் பணியாணை வழங்கப்படும்.
இதற்கான விண்ணப்ப இணையதள இணைப்பு ஜன.1 முதல் 14-ஆம் தேதி வரை செயல்படும். ஆா்வமுள்ள நிறுவனத்தினா் இந்த வாய்ப்பை பயன்படுத்திக் கொள்ளலாம் எனத் தெரிவித்துள்ளாா்.