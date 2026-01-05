விழுப்புரம்
இன்றைய மின் தடை: செஞ்சி
செஞ்சி (விழுப்புரம் மாவட்டம்)
நேரம்: காலை 9 மணி முதல் மாலை 4 மணி வரை.
இடங்கள்: செஞ்சி நகரம், நாட்டாா்மங்கலம், சோ்விளாகம், களையூா், ஈச்சூா், மேல்களவாய், அவியூா், மேல்ஒலக்கூா், தொண்டூா், அகலூா், சேதுவாராயநல்லூா், பென்னகா், கள்ளப்புலியூா், சத்தியமங்கலம், சோ.குப்பம், வீரமாநல்லூா், தென்பாலை, செம்மேடு, ஆலம்பூண்டி, பெரியமூா்.
அனந்தபுரம்:
சிட்டாம்பூண்டி, தாண்டவசமுத்திரம், அனந்தபுரம், அப்பம்பட்டு, பள்ளியம்பட்டு, மீனம்பூா், கோணை, சோமசமுத்திரம், சேரானூா், துத்திப்பட்டு, பொன்னங்குப்பம், தச்சம்பட்டு, காரை, மொடையூா், திருவம்பட்டு, அணிலாடி, கீழ்மாம்பட்டு, கீழ்பாப்பாம்பாடி, சொரத்தூா், ஜம்போதி, கல்லேரி, ஒதியத்தூா், தின்னலூா், சென்னாலூா், பாடிப்பள்ளம், நெல்லிமலை, கெங்கவரம், தேவதானம்பேட்டை, கணக்கன்குப்பம் ஆகிய பகுதிகள்.