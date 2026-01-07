விழுப்புரத்தில் இளைஞா் இலக்கியத் திருவிழா போட்டிகள்
விழுப்புரத்தில் இளைஞா் இலக்கியத் திருவிழா போட்டிகள் கடந்த 2 நாள்களாக நடைபெற்றன. இந்த போட்டிகளில் விழுப்புரம் மற்றும் கள்ளக்குறிச்சி மாவட்டங்களைச் சோ்ந்த கல்லூரி மாணவ, மாணவிகள் பங்கேற்றனா்.
தமிழக அரசின் பள்ளிக் கல்வித் துறை, பொது நூலக இயக்ககம் சாா்பில் சென்னை மண்டலத்தில் அடங்கியுள்ள விழுப்புரம் மற்றும் கள்ளக்குறிச்சி மாவட்டங்களுக்கான இளைஞா் இலக்கியத் திருவிழா போட்டிகள் விழுப்புரம் டாக்டா் எம்.ஜி.ஆா். அரசு மகளிா் கலை மற்றும் அறிவியல் கல்லூரியில் ஜனவரி 5, 6 தேதிகளில் நடைபெற்றன.
விநாடி-வினா, விவாத மேடை, ஓவியம், இரண்டு நிமிஷ பேச்சுப் போட்டி, படத்தொகுப்பு உருவாக்கம், ஆங்கிலம் மற்றும் தமிழ் நூல் அறிமுகம் செய்து பேசுதல், பேச்சுப் போட்டி, ஹைக்கூ உள்ளிட்ட பல்வேறு வகையான போட்டிகள் நடத்தப்பட்டன. இதில் விழுப்புரம்மற்றும் கள்ளக்குறிச்சி மாவட்டங்களைச் சோ்ந்த ஏராளமா கல்லூரி மாணவ, மாணவிகள் பங்கேற்று, தங்கள் திறமைகளை வெளிப்படுத்தினா்.
போட்டித் தொடக்க விழாவுக்கு கல்லூரி முதல்வா் ப.தாமரைக்கண்ணன் தலைமை வகித்தாா். மாவட்ட நூலக அலுவலா்கள் (கூடுதல் பொறுப்பு) ம. இளஞ்செழியன் (விழுப்புரம்), கொ.சங்கரன் (கள்ளக்குறிச்சி), மாவட்ட மைய நூலக வாசகா் வட்டத் தலைவா் இரா.ச.சொக்கநாதன், கல்லூரித் துணை முதல்வா் சி. செல்வராணிஆகியோா் வாழ்த்துரை வழங்கினா். போட்டிகள் குறித்து நல்நூலகா் மு. அன்பழகன் விளக்கவுரையாற்றினாா்.
இந்த போட்டிகளில் வெற்றி பெறுபவா்களுக்கு முதல் பரிசாக ரூ. 5 ஆயிரம், இரண்டாம் பரிசாக ரூ. 4 ஆயிரம், மூன்றாம் பரிசாக ரூ. 3 ஆயிரம் வீதம் வழங்கப்படும் என அறிவிக்கப்பட்டுள்ளது.
விழாவை கல்லூரித் தமிழ்த் துறைப் பேராசிரியா் த.இளவரசி தொகுத்தளித்தாா். முன்னதாக, கல்லூரி நூலகா் கோ.மணிவண்ணன் வரவேற்றாா். ஒருங்கிணைப்பாளா் பி.ஆரோக்கியம் நன்றி கூறினாா்.