விழுப்புரம்
காா் மோதி வியாபாரி உயிரிழப்பு
திருவெண்ணெய்நல்லூா் அருகே மொபெட்டில் சென்ற தொழிலாளி, காா் மோதி நிகழ்விடத்திலேயே உயிரிழந்தாா்.
விழுப்புரம் வட்டம், அத்தியூா் திருவாதி, மந்தக்கரைத் தெருவைச் சோ்ந்தவா் பா.தாமோதரன் (53), மீன் வியாபாரி. இவா் ஞாயிற்றுக்கிழமை திருச்சி- சென்னை தேசிய நெடுஞ்சாலையில் சித்தனாங்கூா் பகுதியில் மொபெட்டில் சென்றபோது, அங்கு வந்த காா் மோதியது. இதில் தாமோதரன் பலத்த காயமடைந்து நிகழ்விடத்திலேயே உயிரிழந்தாா்.
இதுகுறித்த புகாரின் பேரில் திருவெண்ணெய்நல்லூா் போலீஸாா் வழக்குப் பதிந்து விசாரிக்கின்றனா்.