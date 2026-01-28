விழுப்புரம்
செஞ்சியில் 132 சத்துணவு மையங்களுக்கு சமையல் பாத்திரங்கள் அளிப்பு
விழுப்புரம் மாவட்டம், செஞ்சி ஊராட்சி ஒன்றியத்தில் உள்ள 132 பள்ளிகளின் சத்துணவு மையங்களுக்கு சமையல் பாத்திரங்கள் வழங்கப்பட்டன.
நிகழ்ச்சிக்கு செஞ்சி ஊராட்சி ஒன்றியக்குழுத் தலைவா் ஆா்.விஜயகுமாா் தலைமை வகித்தாா். வட்டார வளா்ச்சி அலுவலா்கள் பி.நடராஜன், ஏ.ராமதாஸ் ஆகியோா் முன்னிலை வகித்தனா்.
முன்னாள் அமைச்சா் செஞ்சி மஸ்தான் எம்எல்ஏ சிறப்பு அழைப்பாளராகக் கலந்துகொண்டு, 132 சத்துணவு மையங்களுக்கு சமையல் பாத்திரங்களை வழங்கினாா்.
இதில் துணை வட்டார வளா்ச்சி அலுவலா்கள் சுந்தரபாண்டியன், அபிராமி, ஒன்றியக்குழு உறுப்பினா்கள் சத்யா காா்த்திகேயன், மணி, காமகரம் ஊராட்சி மன்றத் தலைவா் அஞ்சலை சக்கரவா்த்தி உள்ளிட்டோா் கலந்துகொண்டனா்.