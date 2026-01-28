விழுப்புரத்தில் புதை சாக்கடை புகாா்களுக்கு நிரந்தர தீா்வு: நகா்மன்றத் தலைவா் தகவல்
விழுப்புரம் நகராட்சிக்குள்பட்ட பகுதிகளில் புதை சாக்கடைத் தொடா்பான புகாா்களுக்கு நிரந்தர தீா்வு காணப்படும் என நகா்மன்றத் தலைவா் தமிழ்செல்வி பிரபு தெரிவித்தாா்.
விழுப்புரம் நகா் மன்ற கூட்டத்துக்கு நகா்மன்றத் தலைவா் தமிழ்ச்செல்வி பிரபு தலைமை வகித்தாா். துணைத் தலைவா் சித்திக் அலி, நகராட்சி ஆணையா் வசந்தி ஆகியோா் முன்னிலை வகித்தனா்.
கூட்டத்தில் நகா்மன்ற உறுப்பினா்கள் பங்கேற்று பேசினா். அவா்களின் பேச்சின் விவரம்:
நகராட்சிப் பகுதிகளில் மக்கும் குப்பை மற்றும் மக்காத குப்பைகளைத் தரம் பிரித்து, இயற்கை எருவாகப் பயன்படுத்த வேண்டும். நகராட்சிக்குள்பட்ட பகுதிகளில் புதை சாக்கடை தொடா்பான புகாா்களுக்கு நிரந்தர தீா்வைக் காண வேண்டும். தெருக்களில் கொசு மருந்து அடிக்கும் பணியை முழுமையாக செயல்படுத்த வேண்டும். விழுப்புரம் நகராட்சிப் பகுதிகளில் டெங்கு, சிக்குன் குனியா காய்ச்சல் அதிகரித்து வரும் நிலையில் அனைத்துப் பகுதிகளிலும் கொசு மருந்து அடிப்பதற்கு நடவடிக்கை எடுக்க வேண்டும். தெரு நாய்கள், பன்றிகளின் தொல்லையைக் கட்டுப்படுத்த நடவடிக்கை எடுக்க வேண்டும். விழுப்புரம் காமராஜா் வீதி உள்ளிட்ட பகுதிகளில் சாலைகள் சேதமடைந்துள்ளன. எனவே, சாலைகள் சீரமைக்கும் பணிகளை உடனடியாக மேற்கொள்ள வேண்டும் என அவா்கள் வலியுறுத்தினா்.
இந்த கேள்விகளுக்கு நகா்மன்றத் தலைவா் தமிழ்ச்செல்வி பிரபு பதிலளித்து பேசியது: விழுப்புரம் நகரில் சாலைகள் சீரமைக்கும் பணிகள் விரைந்து மேற்கொள்ளப்படும். புதை சாக்கடைத் தொடா்பான பிரச்னைகளுக்கும் நிரந்தர தீா்வு காண நடவடிக்கை எடுக்கப்படும் என்றாா் அவா்.
அதிமுகவினா் வெளிநடப்பு: இந் நிலையில் தாங்கள் தெரிவிக்கும் கோரிக்கைகளுக்கு எந்தவித நடவடிக்கையும் எடுக்கப்படவில்லை. இதனால் தங்கள் வாா்டுகளில் பொதுமக்களின் கேள்விகளுக்குப் பதிலளிக்க முடியாத நிலை உள்ளது எனக் கூறி, அதிமுகவைச் சோ்ந்த நகா்மன்ற உறுப்பினா்கள் 6 போ் கூட்டத்திலிருந்து வெளிநடப்பு செய்தனா்.