தொழிலாளி வீட்டில் 5 பவுன் நகைகள் திருட்டு
விழுப்புரம் மாவட்டம் , மரக்காணம் அருகே தொழிலாளி வீட்டில் 5 பவுன் நகைகள், பணம் மற்றும் வெள்ளிப் பொருள்கள் திருட்டுப் போனது குறித்து போலீஸாா் வழக்குப் பதிந்து விசாரிக்கின்றனா்.
மரக்காணம் வட்டம், கந்தாடு புதிய தெருவைச் சோ்ந்தவா் உதயன், கூலித்தொழிலாளி. இவா், சென்னையில் மருத்துவமனையில் சிகிச்சையில் உள்ள தனது தந்தையை பாா்க்க சென்றுள்ளாா்.
இந்நிலையில் வீட்டிலிருந்த உதயனின் மனைவி ஆனந்தி சனிக்கிழமை வீட்டைப் பூட்டி விட்டு, கந்தாடு பகுதியில் உள்ள தனது தாய் வீட்டுக்கு சென்றுள்ளாா்.
பின்னா் பிற்பகலில் ஆனந்தி திரும்பி வந்து பாா்த்தபோது, ஜன்னல் உடைக்கப்பட்டிருந்த நிலையில் வீட்டில் வைத்திருந்த 5 பவுன் நகைகள், ரூ. 15 ஆயிரம் மற்றும் வெள்ளிப் பொருள்கள் திருட்டுப் போனது தெரியவந்தது.
இதுகுறித்த புகாரின் பேரில் மரக்காணம் போலீஸாா் வழக்குப் பதிந்து விசாரிக்கின்றனா்.