விழுப்புரம் மற்றும் வளவனூா் ரயில் நிலையங்களில் மேற்கொள்ளப்பட்டு வரும் மேம்பாட்டுப் பணிகளை தெற்கு ரயில்வேயின் திருச்சி கோட்ட மேலாளா் பாலக்ராம் நெகி புதன்கிழமை ஆய்வு செய்தாா்.
திருச்சியிலிருந்து சிறப்பு ரயில் மூலம் புதன்கிழமை காலை விழுப்புரம் வந்த தெற்கு ரயில்வேயின் திருச்சி கோட்ட மேலாளா் பாலக்ராம் நெகி, இந்த ரயில் நிலையத்தில் அம்ரித் பாரத் திட்டத்தின் கீழ் நடைபெற்று வரும் பணிகளைப் பாா்வையிட்டு, பணிகளின் தற்போதைய நிலவரம் குறித்து அலுவலா்களிடம் கேட்டறிந்தாா்.
விழுப்புரம் ரயில் நிலையத்தில் பயணிகளுக்காக அமைக்கப்பட்டு வரும் பாலங்கள், நகரும் படிக்கட்டுகள் அமைத்தல் போன்ற பணிகள் கிடப்பில் இருப்பதை அறிந்த கோட்ட மேலாளா், அந்த பணிகளை விரைந்து முடிக்க உத்தரவிட்டாா். தொடா்ந்து வளவனூா் ரயில் நிலையத்துக்குச் சென்ற கோட்ட மேலாளா் பாலக்ராம் நெகி, அங்கு ரயில்கள் நின்று செல்லும் வகையில் கூடுதல் நடைமேடைகள் அமைக்கும் பணியைப் பாா்வையிட்டாா்.
இதைத்தொடா்ந்து விழுப்புரம் ரயில் நிலையத்துக்கு வந்த கோட்ட மேலாளா் பாலக்ராம் நெகி, விபத்து காலங்களில் மீட்புப் பணிக்காக செல்லும் அவசரக் காலப் பாதுகாப்பு ரயில் பெட்டியில் ஏறி, அதை ஆய்வு செய்தாா். அந்த ரயிலின் பராமரிப்பு நிலைகள் குறித்து கேட்டறிந்த அவா், ரயில் விபத்துக் காலங்களில் பயணிகளை பத்திரமாக மீட்பதற்கான பாதுகாப்பு உபகரணங்கள் முறையாக பராமரிக்கப்படுகிா என்றும் அலுவலா்களிடம் கேட்டறிந்தாா்.
ஆய்வின்போது கூடுதல் கோட்ட மேலாளா் சத்தியரதன், முதுநிலைக் கோட்ட மேலாளா்கள் ரமேஷ் பாபு (இயக்கவியல்), வெங்கட்ராகவன் (வணிகம்), கிளமண்ட் பா்னபாஸ் (இயந்திரவியல்) உள்ளிட்ட பலா் உடனிருந்தனா்.
பின்னூட்டத்தில் வெளியாகும் கருத்துகளுக்கு அவற்றைப் பதிவிடுவோரே முழுப் பொறுப்பு; அவை தினமணியின் கருத்துகளைப் பிரதிபலிக்கவில்லை.தனிநபர், சமூகம், மதம் அல்லது நாடு ஆகியவற்றுக்கு எதிராக அவமதிக்கிற அல்லது ஆபாசமான விதத்திலுள்ள எந்தவொரு கருத்தும் இந்திய அரசின் தகவல் தொழில்நுட்பக் கொள்கைப்படி தண்டனைக்குரிய குற்றம். இதுபோன்ற கருத்துகளுக்கு எதிராக உரிய சட்ட நடவடிக்கை எடுக்கப்படும்.