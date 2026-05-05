விழுப்புரம் மாவட்டத்திலுள்ள 7 தொகுதிகளில் வெற்றி நிலவரம்

70 - செஞ்சி
(பாமக வெற்றி)
ஏ.கணேஷ்குமாா் -(பாமக) - 78,201
செஞ்சி கே.எஸ்.மஸ்தான் - (திமுக) - 65,556
பி.சந்திரசேகரன்- (தவெக) -61,609
இ.கிருஷ்ணன்- (நாதக) - 6,371
வாக்குகள் வித்தியாசம்-12,645
வேட்பாளா்கள்-19
மொத்த வாக்குகள் -2,42,667
பதிவான வாக்குகள்-2,17,590
----------------------
71 - மயிலம்
(அதிமுக வெற்றி)
சி.வி.சண்முகம்- (அதிமுக) -82,353
ஏ.விஜய்நிரஞ்தன்- (தவெக) - 52,312
எல்.வெங்கடேசன்- (தேமுதிக) - 42,267
எஸ். விஜய் விக்ரம்- (நாதக) - 4,383
வாக்குகள் வித்தியாசம்-30,041
வேட்பாளா்கள் -21
மொத்த வாக்குகள்-2,09,016
பதிவான வாக்குகள்-1,89,365
----------------------
72 - திண்டிவனம் (தனி)
(விசிக வெற்றி)
அ.வன்னியரசு - (விசிக)- 63,833
பொ. அா்ஜூனன் - (அதிமுக) - 63,099
எஸ்.சக்திவேல்- (தவெக) - 61,159
பி.பச்சமுத்து- (நாதக) - 5242
வாக்குகள் வித்தியாசம்-734
வேட்பாளா்கள்-14
மொத்த வாக்குகள்-2,19,256
பதிவான வாக்குகள்-1,96,326
----------------------
73- வானூா் (தனி)
(திமுக வெற்றி)
தி.கெளதம்- (திமுக) - 68,873
பி.சுரேஷ்-(தவெக) -61,839
பி.முருகன் - (அதிமுக) - 54,193
பா.கரிகாலன்-(நாதக) - 4,697
வாக்குகள் வித்தியாசம்-7,034
வேட்பாளா்கள்-15
மொத்த வாக்குகள் -2,09,824
பதிவான வாக்குகள்=1,92,712
------------------
74 - விழுப்புரம்
(திமுக வெற்றி)
இரா. லட்சுமணன்- (திமுக)- 72,982
என்.மோகன்ராஜ்- (தவெக) - 68,863
விஜயா சுரேஷ்பாபு- (அதிமுக) - 63,808
பொ.அபிநயா- (நாதக)- 5786
வாக்குகள் வித்தியாசம்-4,119
வேட்பாளா்கள்-24
மொத்த வாக்குகள்-2,45,899
பதிவான வாக்குகள்-2,15,886
-----------------------
75 - விக்கிரவாண்டி
(பாமக வெற்றி)
ச.சிவக்குமாா்- (பாமக) - 69,727
ஏ.விஜய் வடிவேல்- (தவெக) - 68,817
அன்னியூா் அ.சிவா- (திமுக) - 60,941
சுபா சந்திரேசகரன்- (நாதக) - 4,979
வாக்குகள் வித்தியாசம்-910
வேட்பாளா்கள்-24
மொத்த வாக்குகள்-2,28,995
பதிவான வாக்குகள்-2,09,837
-------------------------
76 - திருக்கோவிலூா்
(அதிமுக வெற்றி)
எஸ். பழனிசாமி - (அதிமுக) - 73,033
விஜய் ரா. பரணிபாலாஜி-(தவெக) - 72,748
பொன்.கெளதமசிகாமணி- (திமுக) - 62,452
கி. ஹேமராஜன்- (நாதக) - 6,791
வாக்குகள் வித்தியாசம்-285
வேட்பாளா்கள்-15
மொத்த வாக்குகள்-2,43,105
பதிவான வாக்குகள்-2,17,734
