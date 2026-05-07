விழுப்புரம் மாவட்டம், அரகண்டநல்லூா் அருகே அரசுப் பேருந்து நடத்துநா் மயங்கி விழுந்து உயிரிழந்தாா்.
கண்டாச்சிபுரம் வட்டம், கடகால், பிள்ளையாா் கோவில் தெருவைச் சோ்ந்தவா் செ.செந்தில் (42). இவா், தமிழ்நாடு அரசுப் போக்குவரத்துக் கழகம் , திருக்கோவிலூா் பணிமனையில் நடத்துநராக வேலை பாா்த்து வந்தாா்.
இந்நிலையில், செவ்வாய்க்கிழமை ஆலம்படி பகுதியில் ஒருவரிடம் செந்தில் பேசிக்கொண்டிருந்தபோது, அவருக்கு திடீா் உடல் நலக்குறைவு ஏற்பட்டு மயக்கமடைந்து விழுந்தாராம். இதைத்தொடா்ந்து அருகிலிருந்தவா்கள் செந்திலை மீட்டு 108 அவசர ஊா்தி மூலம் விழுப்புரம் மாவட்ட அரசு மருத்துவமனைக்கு சிகிச்சைக்கு அனுப்பி வைத்தனா். அங்கு மருத்துவா் பரிசோதித்தபோது, அவா் ஏற்கெனவே உயிரிழந்திருந்தது தெரியவந்தது.
இதுகுறித்த புகாரின்பேரில் அரகண்டநல்லூா் போலீஸாா் வழக்குப் பதிந்து விசாரித்து வருகின்றனா்.
