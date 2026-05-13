Dinamani
தில்லியில் பிரிக்ஸ் மாநாடு: ஈரான் வெளியுறவு அமைச்சர் அராக்சி இந்தியா வந்தடைந்தார்தமிழக அரசின் தலைமை வழக்கறிஞராக விஜய் நாராயண் நியமனம்!தமிழக அரசின் தலைமை வழக்கறிஞராக விஜய் நாராயண் நியமனம்!கர்நாடகம்: கல்வி நிறுவனங்களில் ஹிஜாப் அணிவதற்கான தடை நீக்கம்6 சர்வதேச விமான சேவைகள் தற்காலிகமாக ரத்து - ஏர் இந்தியாகண்களிலும் காதுகளிலும் பொறாமைப் புகை! திமுகவை விமர்சித்த விஜய்!நீட் தேர்வு தேவையில்லை; ரத்து செய்க: முதல்வர் ஜோசப் விஜய்அதிமுகவுடன் கூட்டணியமைக்க தவெக தயாராக இருந்தது: சி.வி. சண்முகம்மே 16-ல் தொடங்குகிறது தென்மேற்கு பருவமழை! வெற்றியின் வீச்சு கொளத்தூரில் பார்த்தும்கூடவா புரியவில்லை? - முதல்வர் விஜய்திமுகவுடன் கூட்டணி; கனவில்கூட வரக்கூடாது: சசிகலா
/
விழுப்புரம்

விவசாயிகளுக்குத் தனி அடையாள எண் பதிவு செய்ய மே 30 கடைசி நாள்

கள்ளக்குறிச்சி மாவட்டத்தில் விவசாயிகள் தனி அடையாள எண் பெற பதிவு செய்வதற்கு இந்த மாதம் 30-ஆம் தேதி கடைசி நாளாகும் என்று அறிவிக்கப்பட்டுள்ளது.

News image
Updated On :1 மணி நேரம் முன்பு

தினமணி செய்திச் சேவை

கள்ளக்குறிச்சி மாவட்டத்தில் விவசாயிகள் தனி அடையாள எண் பெற பதிவு செய்வதற்கு இந்த மாதம் 30-ஆம் தேதி கடைசி நாளாகும் என்று அறிவிக்கப்பட்டுள்ளது.

இதுகுறித்து ஆட்சியா் எம்.எஸ்.பிரசாந்த் வெளியிட்டுள்ள செய்திக்குறிப்பு:

கள்ளக்குறிச்சி மாவட்டத்தில் விவசாயிகளுக்கு தனி அடையாள எண் வழங்கும் திட்டத்தில் மின்னணு முறையில் விவசாயிகளின் விவரங்கள் சேகரிக்கப்பட்டு வருகின்றன. அனைத்து விவசாயிகளுக்கும் ஆதாா் எண் போன்ற தனித்துவ அடையாள எண் வழங்கப்பட்டு வருகிறது.

இனி வரும் காலங்களில் மத்திய, மாநில அரசுகளின் அனைத்து மானியங்களும் இந்த அடையாள எண் அடிப்படையிலேயே வழங்கப்படும். மேலும், பி.எம்.கிசான் திட்டத்தில் கெளரவ ஊக்கத்தொகை பெற விவசாயிகள் இந்த அடையாள எண்ணை பெறுவது அவசியமாகும்.

இந்த அடையாள எண் வழங்கும் முகாம் மே 11-ஆம் தேதி முதல் மாவட்டத்திலுள்ள அனைத்துக் கிராமங்களிலும் வேளாண், தோட்டக்கலைத் துறை அலுவலா்களால் நடத்தப்பட்டு வருகிறது.

கள்ளக்குறிச்சி மாவட்டத்தில் இதுவரை 1,14, 293 விவசாயிகளுக்கு அடையாள எண்கள் வழங்கப்பட்டுள்ளன. மாவட்டத்திலுள்ள அனைத்து பொது சேவை மையங்களிலும் விவசாயிகளின் விவரங்கள் இலவசமாக பதிவு செய்யப்பட்டு, தனித்துவ அடையாள எண்கள் வழங்கப்பட்டு வருகின்றன. எனவே, மாவட்டத்தில் இதுவரை தனித்துவ அடையாள எண் பெறாத விவசாயிகள் தங்களின் ஆதாா் அட்டையின் நகல், நில ஆவணங்களின் நகல் ஆகியவற்றுடன் தங்கள் பகுதிக்கு அருகிலுள்ள பொது சேவை மையம் அல்லது கிராமங்களில் முகாம் நடைபெறும் பகுதிகளுக்குச் சென்று பதிவு செய்து கொள்ள வேண்டும். விவசாயிகள் பதிவு மேறகொள்ள மே மாதம் 30-ஆம் தேதி கடைசி நாளாகும் என்பதால், இந்த வாய்ப்பை பயன்படுத்திக் கொள்ள வேண்டும் என்று ஆட்சியா் தெரிவித்துள்ளாா்.

தொடர்புடையது

பி.எம்.கிசான், வேளாண் திட்டங்கள் பெற தனித்துவ அடையாள எண் அவசியம்

பி.எம்.கிசான், வேளாண் திட்டங்கள் பெற தனித்துவ அடையாள எண் அவசியம்

பொறியியல் கலந்தாய்வு: 89,629 மாணவா்கள் விண்ணப்பம்

பொறியியல் கலந்தாய்வு: 89,629 மாணவா்கள் விண்ணப்பம்

புதுச்சேரியில் நாளை வாக்கு எண்ணிக்கை பாதுகாப்புப் பணியில் 2,600 போலீஸாா்

புதுச்சேரியில் நாளை வாக்கு எண்ணிக்கை பாதுகாப்புப் பணியில் 2,600 போலீஸாா்

புதுச்சேரியில் வாக்கு எண்ணிக்கைக்கு ஏற்பாடுகள் தயாா்: தலைமைத் தோ்தல் அதிகாரி

புதுச்சேரியில் வாக்கு எண்ணிக்கைக்கு ஏற்பாடுகள் தயாா்: தலைமைத் தோ்தல் அதிகாரி

விடியோக்கள்

Podcast | பெரும்பான்மையை நிரூபித்த தவெக: தவறிய அதிமுக! | News and Views | Epi - 34
வீடியோக்கள்

Podcast | பெரும்பான்மையை நிரூபித்த தவெக: தவறிய அதிமுக! | News and Views | Epi - 34

இணையதளச் செய்திப் பிரிவு

5 மணி நேரங்கள் முன்பு
திமுக ஆதரவுடன் முதல்வராக முயன்ற EPS! சி.வி. சண்முகம் பரபரப்புக் குற்றச்சாட்டு! | ADMK
வீடியோக்கள்

திமுக ஆதரவுடன் முதல்வராக முயன்ற EPS! சி.வி. சண்முகம் பரபரப்புக் குற்றச்சாட்டு! | ADMK

இணையதளச் செய்திப் பிரிவு

8 மணி நேரங்கள் முன்பு
"துரோகம்! அமைச்சரவை ஆசை!" EPS விமர்சனம்! | EPS | ADMK
வீடியோக்கள்

"துரோகம்! அமைச்சரவை ஆசை!" EPS விமர்சனம்! | EPS | ADMK

இணையதளச் செய்திப் பிரிவு

10 மணி நேரங்கள் முன்பு
குதிரை பேரமா? பிரேமலதாவின் கேள்விக்கு பேரவையில் விஜய் பதில்! | TVK | DMDK
வீடியோக்கள்

குதிரை பேரமா? பிரேமலதாவின் கேள்விக்கு பேரவையில் விஜய் பதில்! | TVK | DMDK

இணையதளச் செய்திப் பிரிவு

12 மணி நேரங்கள் முன்பு