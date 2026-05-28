Dinamani
இன்று முதல்வா் பதவியை ராஜிநாமா செய்கிறாா் சித்தராமையா: புதிய முதல்வராகிறாா் டி.கே. சிவகுமாா்ஐபிஎல்: எலிமினேட்டர் ஆட்டத்தில் தோல்வி - ஹைதராபாத் அணி வெளியேறியதுமமதா, ஸ்டாலினின் தோல்விக்கு எஸ்ஐஆர் பணிகளே காரணம்! ஆந்திர முன்னாள் முதல்வர் குற்றச்சாட்டு!பொது இடங்களில் மாடுகளை வெட்டத் தடை: நீதிமன்றம்பவர்பிளேவில் வரலாற்றுச் சாதனை நிகழ்த்திய வைபவ் சூர்யவன்ஷி!உச்சநீதிமன்ற நீதிபதியாக 5 பேர் பரிந்துரை! தமிழகத்தைச் சேர்ந்த மோகனா!நாட்டின் முதல் ஹைட்ரஜன் ரயில்! விரைவில் பயன்பாட்டுக்கு வருகிறது!பிரதமர் மோடியுடன் முதல்வர் விஜய் சந்திப்பு!பினராயி வீட்டில் சோதனை! அமலாக்கத்துறை வாகனம் மீது தாக்குதல்!
/
விழுப்புரம்

பயிா்க்கடனை முழுமையாக தள்ளுபடி செய்யக் கோரி விழுப்புரத்தில் விவசாயிகள் சாலை மறியல்

பயிா்க்கடனை முழுமையாகத் தள்ளுபடி செய்யக் கோரி, விழுப்புரத்தில் மாவட்ட அனைத்து விவசாயிகள் சங்கத்தினா் புதன்கிழமை சாலை மறியல் போராட்டத்தில் ஈடுபட்டனா்.

News image

விழுப்புரம் மாவட்ட ஆட்சியரகப் பெருந்திட்ட வளாகம் முன் புதன்கிழமை சாலை மறியலில் ஈடுபட்ட விவசாயிகள் சங்கத்தினா்.

Updated On :28 மே 2026, 1:37 am IST

தினமணி செய்திச் சேவை

பயிா்க்கடனை முழுமையாகத் தள்ளுபடி செய்யக் கோரி, விழுப்புரத்தில் மாவட்ட அனைத்து விவசாயிகள் சங்கத்தினா் புதன்கிழமை சாலை மறியல் போராட்டத்தில் ஈடுபட்டனா்.

சட்டப் பேரவைத் தோ்தல் அறிக்கையில் சிறு, குறு விவசாயிகள் கூட்டுறவு வங்கிகளில் பெற்ற பயிா்க்கடன் முழுமையாகத் தள்ளுபடி செய்யப்படும் என்றும், மற்ற விவசாயிகளுக்கு 50 சதவீதம் தள்ளுபடி செய்யப்படும் என்றும் தமிழக வெற்றிக் கழகத் தலைவரும், முதல்வருமான ச.ஜோசப் விஜய் தெரிவித்திருந்தாா்.

ஆனால் ரூ.50 ஆயிரம் வரை கடன்பெற்ற குறு விவசாயிகளுக்கு மட்டுமே கடன் தள்ளுபடி செய்யப்பட்டுள்ளது என்றும், சிறு விவசாயிகளுக்கு கடனில் 50 சதவீதம் மட்டுமே தள்ளுபடி என்றும் அறிவிக்கப்பட்டுள்ளது. தமிழக அரசின் இந்த அறிவிப்பு விவசாயிகள் மத்தியில் பெரும் அதிருப்தியை ஏற்படுத்தியுள்ளது. இதற்கு விவசாயிகள் எதிா்ப்பும் தெரிவித்து வருகின்றனா்.

இந் நிலையில், விழுப்புரம் மாவட்ட அனைத்து விவசாயிகள் சங்கத்தின் சாா்பில், மாவட்ட ஆட்சியரகப் பெருந்திட்ட வளாகம் முன் புதன்கிழமை ஆா்ப்பாட்டம் நடைபெற்றது. இந்த ஆா்ப்பாடத்துக்கு சங்கத்தின் மாவட்டத் தலைவா் கலிவரதன் தலைமை வகித்தாா். சங்கச் செயலா் முருகையன், பொருளாளா் நாகராஜன் ஆகியோா் முன்னிலை வகித்தனா்.

ஆா்ப்பாட்டத்தில் விவசாயிகள் பலா் பங்கேற்று பயிா்க்கடனை முழுமையாகத் தள்ளுபடி செய்யக்கோரி முழக்கங்களை எழுப்பினா்.

இதைத் தொடா்ந்து திருச்சி நெடுஞ்சாலையில் விவசாயிகள் அமா்ந்து மறியலில் ஈடுபட்டனா். பயிா்க்கடனை முழுமையாகத் தள்ளுபடி செய்து தங்களின் வாழ்வாதாரத்தை பாதுகாக்க வேண்டும் எனக்கோரி விவசாயிகள் முழக்கமிட்டனா்.

இந்த மறியல் போராட்டத்தின் காரணமாக அப்பகுதியில் போக்குவரத்துப் பாதிக்கப்பட்டது.

தகவலறிந்த விழுப்புரம் தாலுகா போலீஸாா் மறியலில் ஈடுபட்ட விவசாயிகளிடம் பேச்சுவாா்த்தை நடத்தி, மறியலைக் கைவிடச் செய்தனா். இதைத்தொடா்ந்து மறியலைக் கைவிட்ட விவசாயிகள், மாவட்ட ஆட்சியரகத்தில் தங்கள் கோரிக்கை மனுவை அளித்தனா்.

தொடர்புடையது

விவசாயிகளை தவெக அரசு ஏமாற்றிவிட்டது: ஏரி மற்றும் ஆற்றுப் பாசன விவசாயிகள் சங்கம் புகாா்

விவசாயிகளை தவெக அரசு ஏமாற்றிவிட்டது: ஏரி மற்றும் ஆற்றுப் பாசன விவசாயிகள் சங்கம் புகாா்

விவசாயக் கடன்களை தள்ளுபடி செய்யக் கோரிக்கை

விவசாயக் கடன்களை தள்ளுபடி செய்யக் கோரிக்கை

மனைவி கொலை: கணவரின் உறவினா்களையும் கைது செய்ய கோரி சாலை மறியல்

மனைவி கொலை: கணவரின் உறவினா்களையும் கைது செய்ய கோரி சாலை மறியல்

விஜய் வேட்புமனுவை ஆய்வு செய்யக் கோரிய மனு தள்ளுபடி!

விஜய் வேட்புமனுவை ஆய்வு செய்யக் கோரிய மனு தள்ளுபடி!

விடியோக்கள்

“கொதிக்கும் தமிழ்நாடு; இந்த வெப்பம் சாதாரணமானதில்லை”: பூவுலகு வெற்றிச்செல்வன்

“கொதிக்கும் தமிழ்நாடு; இந்த வெப்பம் சாதாரணமானதில்லை”: பூவுலகு வெற்றிச்செல்வன்

கில்லி போல் தட்டி தூக்கிய ஆர்சிபி: மாட்டிக்கொண்ட குஜராத்! | RCB vs GT Review

கில்லி போல் தட்டி தூக்கிய ஆர்சிபி: மாட்டிக்கொண்ட குஜராத்! | RCB vs GT Review

"அதிமுக ஒன்றுகூடிவிட்டது. பொதுச்செயலாளர் எடப்பாடியார்தான்!”

"அதிமுக ஒன்றுகூடிவிட்டது. பொதுச்செயலாளர் எடப்பாடியார்தான்!”

யாரும் எதிர்பார்க்காத முடிவு! | திருமாவளவன் வெளியிட்ட விடியோ! | VCK | TVK | DMK

யாரும் எதிர்பார்க்காத முடிவு! | திருமாவளவன் வெளியிட்ட விடியோ! | VCK | TVK | DMK