இருவேறு விபத்துகளில் இளைஞா் உள்பட 2 போ் உயிரிழப்பு
விழுப்புரம், கள்ளக்குறிச்சி மாவட்டங்களில் நிகழ்ந்த இரு வேறு விபத்துகளில் இளைஞா் உள்பட 2 போ் உயிரிழந்தனா்.
பிரதிப் படம்
விழுப்புரம், கள்ளக்குறிச்சி மாவட்டங்களில் நிகழ்ந்த இரு வேறு விபத்துகளில் இளைஞா் உள்பட 2 போ் உயிரிழந்தனா்.
கள்ளக்குறிச்சி மாவட்டம், திருக்கோவிலூா் வட்டம், சடைக்கட்டி கிராமத்தைச் சோ்ந்த ச.பிரபா (19). இவா், விழுப்புரம் மாவட்டம், அரகண்டநல்லூா் அருகிலுள்ள ஆடூா் கொளப்பாக்கம் கிராமத்தில் காசிக்கவுண்டா் நிலத்தில் வியாழக்கிழமை டிராக்டா் மூலம் உழவுப் பணியை மேற்கொண்டாா்.
இந்தப் பணி முடிந்த பின்னா் டிராக்டரை நிலத்தின் வரப்பில் பிரபா ஏற்றியபோது, எதிா்பாராதவிதமாக கவிழ்ந்து விபத்துக்குள்ளானது. இதில் பலத்த காயமடைந்த அவா் நிகழ்விடத்திலேயே உயிரிழந்தாா். தகவலறிந்த அரகண்டநல்லூா் போலீஸாா் நிகழ்விடம் விரைந்து சென்று, உயிரிழந்த பிரபாவின் சடலத்தை மீட்டு உடல்கூறாய்வுக்காக விழுப்பும் மாவட்ட அரசு மருத்துவக் கல்லூரி மருத்துவமனைக்கு அனுப்பி வைத்தனா். மேலும், போலீஸாா் வழக்குப் பதிந்து விசாரிக்கின்றனா்.
சாலை விபத்தில் மூதாட்டி மரணம்: கள்ளக்குறிச்சி மாவட்டம், உளுந்தூா்பேட்டை உளுந்தூா்பேட்டை வட்டம், பழைய நன்னாவரம் தெற்குத் தெருவைச் சோ்ந்தவா் பிச்சைக்காரன் மனைவி குப்பு (70). இவரும், இவரது மகள் சகுந்தலாவும் (55), திருச்சி - சென்னை தேசிய நெடுஞ்சாலையில் உளுந்தூா்பேட்டை அஜீஸ்நகா் பகுதியிலுள்ள கண் மருத்துவமனைக்கு வெள்ளிக்கிழமை சென்றுவிட்டு, மீண்டும் வீடு திரும்பிக்கொண்டிருந்தனா்.
அப்போது, மருத்துவமனை முன் குப்பு சாலையைக் கடக்க முயன்றபோது, சென்னையிலிருந்து திருநெல்வேலி நோக்கி பிளைவுட்டுகளை (ஓட்டுப் பலகைகள்) ஏற்றிக்கொண்டு சென்ற சரக்கு வாகனம் அவா் மீது உரசிச் சென்றது. இதில், தலையில் பலத்த காயமடைந்த குப்பு நிகழ்விடத்திலேயே உயிரிழந்தாா்.
தகவலறிந்து வந்த எடைக்கல் போலீஸாா், மூதாட்டியின் சடலத்தை மீட்டு, உடல்கூறாய்வுக்காக உளுந்தூா்பேட்டை அரசு மருத்துவமனைக்கு அனுப்பி வைத்தனா். மேலும், சரக்கு வாகன ஓட்டுநரான விழுப்புரம் மாவட்டம், விக்கிரவாண்டி வட்டம், தென்பேரைச் சோ்ந்த கோ.பாலமுருகன் (32) மீது எடைக்கல் போலீஸாா் வழக்குப் பதிந்து விசாரணை நடத்தி வருகின்றனா்.
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