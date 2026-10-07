நாளைய மின்தடை - விழுப்புரம்
மின்தடை - கோப்புப் படம்
வி.சாத்தனூா், ராதாபுரம் பகுதிகள் (விழுப்புரம் மாவட்டம்)
நேரம்: வியாழக்கிழமை காலை 9 மணி முதல் பிற்பகல் 2 மணி வரை.
பகுதிகள்: வி.சாத்தனூா், கொட்டியாம்பூண்டி, பொன்னங்குப்பம், ஆசூா், கொடுக்கூா், முட்ராம்பட்டு, நெற்குணம், பிடாரிப்பட்டு, டி.புதுக்குப்பம், குச்சிப்பாளையம், கட்டப்பட்டு, ராதாபுரம், வெட்டுக்காடு.
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