பெண்ணிடம் ரூ.4.25 லட்சம் மோசடி: சைபா் கிரைம் போலீஸாா் விசாரணை
செஞ்சி பகுதியைச் சோ்ந்த பட்டதாரி பெண்ணிடமிருந்து ரூ.4.25 லட்சம் இணையவழியில் மோசடிசெய்யப்பட்டது குறித்து, சைபா் கிரைம் போலீஸாா் செவ்வாய்க்கிழமை வழக்குப் பதிந்து விசாரிக்கின்றனா்.
விழுப்புரம் மாவட்டம், செஞ்சி பகுதியைச் சோ்ந்த பட்டதாரி பெண்ணிடமிருந்து ரூ.4.25 லட்சம் இணையவழியில் மோசடிசெய்யப்பட்டது குறித்து, சைபா் கிரைம் போலீஸாா் செவ்வாய்க்கிழமை வழக்குப் பதிந்து விசாரிக்கின்றனா்.
செஞ்சி வட்டம், மேல்சேவூா், கட்டாஞ்சிமேடு பகுதியைச் சோ்ந்தவா் கண்ணன் மனைவி சந்தியா (25). இவரது கைப்பேசிக்கு அக்.11-ஆம் தேதி ஒரு அழைப்பு வந்தது. அப்போது எதிா்முனையிலிருந்து பேசிய அடையாளம் தெரியாத நபா் ஒருவா், சிறிய தொகை முதலீடு செய்து அதிகம் லாபம் பெறக்கூடிய வேலை இருப்பதாகத் தெரிவித்துள்ளாா். இதை உண்மையென நம்பிய சந்தியா அந்த நபா் தெரிவித்தபடி, இணையவழியில் ரூ.8 ஆயிரம் முதலீடு செய்து ரூ.12,700-ம், பின்னா் ரூ.32,188 முதலீடு செய்து ரூ.42,544-ம் பெற்றுள்ளாா்.
தொடா்ந்து இதில் ஈா்க்கப்பட்ட சந்தியா தனது வங்கிக் கணக்கிலிருந்த ரூ.4,81,188 பணத்தை அக்.11 முதல் 17-ஆம் தேதி வரையிலான இடைபட்ட நாள்களில் 11 தவணைகளில் அனுப்பி வைத்துள்ளாா். பின்னா் அந்த நபா் ரூ. 56,044 மட்டும் திரும்ப அனுப்பி வைத்துவிட்டு, மீதமுள்ள ரூ.4,25,144 பணத்தைத் தராமல் ஏமாற்றி வருகிறாராம்.
இதுகுறித்து சந்தியாஅளித்த புகாரின் பேரில் விழுப்புரம் மாவட்ட சைபா் கிரைம் போலீஸாா் வழக்குப் பதிந்து, விசாரிக்கின்றனா்.
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