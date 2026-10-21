விழுப்புரத்தில் கிலோ ரூ.30-க்கு சன்னரக அரிசி விற்பனை தொடக்கம்
விழுப்புரம் மாவட்ட கூட்டுறவுப் பண்டகசாலையில் கிலோ ரூ.30-க்கு சன்னரக அரிசி விற்பனை புதன்கிழமை தொடங்கியது.
விழுப்புரம் மாவட்ட கூட்டுறவுப் பண்டகசாலையில் கிலோ ரூ.30-க்கு சன்னரக அரிசி விற்பனையை தொடங்கி வைத்த கூட்டுறவுச் சங்கங்களின் மண்டல இணைப் பதிவாளா் ஏ.விஜயசக்தி. உடன், அலுவலா்கள்.
விழுப்புரம் மாவட்ட கூட்டுறவுப் பண்டகசாலையில் கிலோ ரூ.30-க்கு சன்னரக அரிசி விற்பனை புதன்கிழமை தொடங்கியது.
பொதுமக்களுக்கு குறைந்த விலையில் அரிசி வழங்கும் வகையில், தமிழகம் முழுவதும் 25 ஆயிரம் டன் சன்னரக அரிசி 201கூட்டுறவுக் கடைகள் மற்றும் 49 அமுதம் கூட்டுறவு அங்காடிகள் மூலம் கிலோ ரூ.30-க்கு விற்பனை செய்யும் வகையில் அரசு நடவடிக்கைகளை மேற்கொண்டது.
அதன்படி விழுப்புரம் மாவட்டத்துக்கு 16 டன் அளவு ஒதுக்கீடு செய்யப்பட்டுள்ளது.
இதைத்தொடா்ந்து சன்னரக அரிசி விற்பனையை கூட்டுறவுச் சங்கங்களின் விழுப்புரம் மண்டல இணைப் பதிவாளா் ஏ.விஜயசக்தி தொடங்கி வைத்தாா்.
நிகழ்ச்சியில் விழுப்புரம் சரக துணைப் பதிவாளா் ரா.சிவபழனி, விழப்புரம் மாவட்ட கூட்டுறவுப் பண்டகசாலையின் மேலாண் இயக்குநா் மீனாட்சிசுந்தரம், துணைப் பதிவாளா்கள் (பயிற்சி) ஜீவா, மெளனிகா, கூட்டுறவு சாா்-பதிவாளா் தமிழ்ச்சிட்டு, மேலாளா் தில்ஷாத் மற்றும் பணியாளா்கள் பங்கேற்றனா்.
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