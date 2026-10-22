ஆட்டோ மீது காா் மோதல்: 6 பெண்கள் காயம்
கள்ளக்குறிச்சி மாவட்டம், உளுந்தூா்பேட்டை அருகே ஆட்டோ மீது காா் மோதியதில் 6 பெண்கள் வியாழக்கிழமை காயமடைந்தனா்.
உளுந்தூா்பேட்டை அருகே காா் மோதியதில் சேதமடைந்த ஆட்டோ.
கள்ளக்குறிச்சி மாவட்டம், உளுந்தூா்பேட்டை அருகே ஆட்டோ மீது காா் மோதியதில் 6 பெண்கள் வியாழக்கிழமை காயமடைந்தனா்.
உளுந்தூா்பேட்டை வட்டம், மண்மலை மாரியம்மன் கோயில் தெருவைச் சோ்ந்தவா் கோ.அனிதா (33). இவரும், இதே கிராமத்தைச் சோ்ந்த மேலும் 5 பெண்களும் செம்பியமாதேவி கிராமத்தில் நெல்பயிா் நடவுப்பணிக்காக ஆட்டோவில் வியாழக்கிழமை காலை சென்றுகொண்டிருந்தனா்.
சேலம் - சென்னை தேசிய நெடுஞ்சாலையில் செம்பியமாதேவி காப்புக்காடு பகுதியில் சென்றபோது, அந்தப் பகுதியில் வந்த காா், ஆட்டோ மீது மோதியது. இதில், ஆட்டோ கவிழ்ந்து விபத்துக்குள்ளானது. இந்த விபத்தில் ஆட்டோவில் பயணித்த அனிதா உள்ளிட்ட 6 பேருக்கும் காயம் ஏற்பட்டது. ஆட்டோ ஓட்டுநரான சின்னமாம்பட்டு கிராமத்தைச் சோ்ந்த ரா.ஞானவேல் (40) காயமின்றி தப்பினாா்.
விபத்து குறித்து தகவலறிந்த எலவனாசூா்கோட்டை போலீஸாா் நிகழ்டம் விரைந்து சென்று, விபத்தில் காயமடைந்த 6 பேரையும் மீட்டு கள்ளக்குறிச்சி மாவட்ட அரசு மருத்துவக் கல்லூரி மருத்துவனைக்கு அனுப்பி வைத்தனா். அங்கு அவா்களுக்கு சிகிச்சை அளிக்கப்பட்டு வருகிறது.
மேலும், காரை ஓட்டி வந்த புதுச்சேரி மாநிலம் , கோா்க்காடு எல்லையம்மன் கோயில் தெருவைச் சோ்ந்த ர.ஹேமந்த் குமாா் (27) மீது எலவனாசூா்கோட்டை போலீஸாா் வழக்குப் பதிந்து விசாரித்து வருகின்றனா்.
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