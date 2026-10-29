வெவ்வேறு சம்பவங்கள்: பெண் உள்பட இருவா் தற்கொலை
விழுப்புரம் மாவட்டத்தில் வெவ்வேறு சம்பவங்களில் பெண் உள்பட இருவா் தூக்கிட்டுத் தற்கொலை செய்துகொண்டனா்.
தற்கொலை - கோப்புப் படம்
விழுப்புரம் மாவட்டத்தில் வெவ்வேறு சம்பவங்களில் பெண் உள்பட இருவா் தூக்கிட்டுத் தற்கொலை செய்துகொண்டனா்.
கண்டாச்சிபுரம் வட்டம், முகையூா், பிரதான சாலையைச் சோ்ந்தவா் ரத்தினவேல் மகள் துா்காதேவி (23). விவசாயம் தொடா்பான கல்லூரி படிப்பை விட்டு வீட்டில் இருந்து வந்தாா். இவருக்கு வியாழக்கிழமை உடல் நலக்குறைவு ஏற்பட்டதாம். இதனால், அவதியுற்ற துா்காதேவி வீட்டில் தூக்கிட்டுத் தற்கொலை செய்துகொண்டாா். இதுகுறித்த புகாரின்பேரில் அரகண்டநல்லூா் போலீஸாா் வியாழக்கிழமை வழக்குப் பதிந்து விசாரிக்கின்றனா்.
மற்றொருவா்: விழுப்புரம் கா.குப்பம், பிள்ளையாா் கோயில் தெருவைச் சோ்ந்தவா் நா.ரமேஷ் (42). திருமணமானவா். குடும்பப் பிரச்னையில் இவரின் மனைவி கடந்த 17 ஆண்டுகளுக்கு முன்பு பிரிந்து சென்றுவிட்டனராம். இதனால், மதுப்பழக்கத்துக்கு அடிமையான ரமேஷ் வீட்டில் புதன்கிழமை தூக்கிட்டுத் தற்கொலை செய்துகொண்டாா். இதுகுறித்த புகாரின்பேரில், விழுப்புரம் நகர காவல் நிலைய போலீஸாா் வழக்குப் பதிந்து விசாரிக்கின்றனா்.
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