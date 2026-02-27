தினப்பலன்கள் - கன்னி
எப்படி இருக்கப்போகிறது இந்த நாள்..
Updated On :27 பிப்ரவரி 2026, 8:53 am
ஜோதிடர் பெருங்குளம் ராமகிருஷ்ணன்
இன்று மற்றவர்களுடன் பகை ஏற்படலாம். கெட்டகனவுகள் தோன்றும். நெருக்கடியான நேரத்தில் உறவினர்கள், நண்பர்கள் உங்களை விட்டு விலகி செல்லலாம். மனதில் நிலையான எண்ணம் இருக்காது. தருமசிந்தனை உண்டாகும்.
அதிர்ஷ்ட நிறம்: மஞ்சள், நீலம்
அதிர்ஷ்ட எண்கள்: 1, 3, 9
