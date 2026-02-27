தினப்பலன்கள் - மகரம்
எப்படி இருக்கப்போகிறது இந்த நாள்..
Updated On :27 பிப்ரவரி 2026, 8:59 am
ஜோதிடர் பெருங்குளம் ராமகிருஷ்ணன்
இன்று மாணவர்கள் பாடங்களை படிப்பதில் ஆர்வம் காட்டுவீர்கள். சக மாணவர்களின் ஒத்துழைப்பு மனதிருப்தியை தரும். காரிய தடைகள் நீங்கும். தொழில் வியாபாரம் சிறக்கும்.
அதிர்ஷ்ட நிறம்: மஞ்சள், சிவப்பு
அதிர்ஷ்ட எண்கள்: 2, 6, 9
