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தினப் பலன்கள்

விருச்சிகம் - இன்றைய ராசி பலன் (10.07.2026)

விருச்சிகம் - இன்றைய நாள் எப்படி இருக்கும்?

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விருச்சிகம் - விருச்சிகம்

Updated On :10 ஜூலை 2026, 12:00 am IST

இணையதளச் செய்திப் பிரிவு

இன்று மேல் அதிகாரிகள் கூறுவதற்கு மாற்று கருத்துக்களை கூறாமல் இருப்பது நல்லது. கணவன் மனைவி ஒருவரை ஒருவர் அனுசரித்து செல்வது நல்லது. குடும்பத்தில் இருப்பவர்களுடன் நிதானமாக பேசுவது குடும்ப அமைதியை தரும். நண்பர்கள், உறவினர்கள் விலகி செல்வது போல் இருக்கும். விட்டு பிடிப்பது நல்லது.

அதிர்ஷ்ட நிறம்: மஞ்சள், பச்சை, வெள்ளை

அதிர்ஷ்ட எண்கள்: 5, 9

Summary

விருச்சிகம் இன்றைய ராசி பலன் (10.07.2026) | Viruchigam Rasipalan Today | Scorpio Horoscope Today in Tamil

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