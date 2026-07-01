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தினப் பலன்கள்

மகரம் - இன்றைய ராசி பலன் (10.07.2026)

மகரம் - இன்றைய நாள் எப்படி இருக்கும்?

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மகரம் - மகரம்

Updated On :10 ஜூலை 2026, 12:00 am IST

ஜோதிடர் பெருங்குளம் ராமகிருஷ்ணன்

இன்று புதிய முயற்சிகளை தள்ளி போடுவதும் கவனமாக காரியங்களை செய்வதும் நல்லது. மன குழப்பம் நீங்கி தைரியம் உண்டாகும். வீண் அலைச்சல் குறையும். சிக்கல்கள் தீரும். எண்ணிய காரியம் கைகூடும் குறிக்கோள் நிறைவேறும்.

அதிர்ஷ்ட நிறம்: மஞ்சள், சிவப்பு

அதிர்ஷ்ட எண்கள்: 1, 6, 9

Summary

மகரம் இன்றைய ராசி பலன் (10.07.2026) | Magaram Rasipalan Today | Capricorn Horoscope Today in Tamil

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