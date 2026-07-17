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தினப் பலன்கள்

மீனம் - இன்றைய ராசி பலன் (18.07.2026)

மீனம் - இன்றைய நாள் எப்படி இருக்கும்?

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மீனம் - மீனம்

Updated On :17 ஜூலை 2026, 6:30 pm IST

ஜோதிடர் பெருங்குளம் ராமகிருஷ்ணன்

இன்று நெருக்கமானவர்களுடன் இனிமையாக பேசி பொழுதை கழிப்பீர்கள். மனோ தைரியம் கூடும். மதிப்பு கூடும். தொழில் வியாபாரம் சிறப்பான முன்னேற்றம் பெறும். வாடிக்கையாளர்கள் மத்தியில் மதிப்பும், மரியாதையும் அதிகரிக்கும். உத்தியோகத்தில் இருப்பவர்கள் சிறப்பாக பணிபுரிந்து பாராட்டு பெறுவார்கள்.

அதிர்ஷ்ட நிறம்: மஞ்சள், பச்சை

அதிர்ஷ்ட எண்கள்: 3, 5

Summary

மீனம் இன்றைய ராசி பலன் (18.07.2026) | Meenam Rasipalan Today | Pisces Horoscope Today Tamil

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