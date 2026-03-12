தினப்பலன்கள் - மிதுனம்
இன்றைய நாள் எப்படி இருக்கும்?
Updated On :12 மார்ச் 2026, 6:30 pm
ஜோதிடர் பெருங்குளம் ராமகிருஷ்ணன்
இன்று நண்பர்களிடம் எச்சரிக்கையாக இருக்கவேண்டும். அவர்களால் நன்மை ஏற்படாது. எதிர்பார்த்த முடியுமென்று நினைத்த ஒரு காரியம் திடீரென நல்ல முடிவுக்கு வரும். அந்த முக்கியமான காரியம் சாதகமாகவே இருக்கும். உடன்பிறந்தவர்களிடையே இருந்துவந்த கருத்து வேறுபாடுகள் மாறும்.
அதிர்ஷ்ட நிறம்: பச்சை, மஞ்சள்
அதிர்ஷ்ட எண்: 3, 5
