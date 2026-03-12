தினப்பலன்கள் - துலாம்
இன்றைய நாள் எப்படி இருக்கும்?
Updated On :12 மார்ச் 2026, 6:30 pm
ஜோதிடர் பெருங்குளம் ராமகிருஷ்ணன்
இன்று வரவேண்டிய பழைய பாக்கிகள் நீங்கள் கேட்காமலேயே வந்துசேரும். அரசு ஊழியர்கள் நினைத்தபடி மாறுதலை அடைவார்கள். மேலதிகாரிகளின் பாராட்டையும் பெறுவார்கள். இதுவரை சகோதரர்கள் மத்தியில் இருந்துவந்த சொத்துப் பிரச்சினைகள் நல்ல முடிவுக்கு வரும். பணிநீக்கம் செய்யப்பட்ட அரசு ஊழியர்கள் மீண்டும் வேலையில் சேர்வார்கள்.
அதிர்ஷ்ட நிறம்: வெள்ளை, ஆரஞ்சு
அதிர்ஷ்ட எண்: 6, 9
