தினப்பலன்கள் - விருச்சிகம்
இன்றைய நாள் எப்படி இருக்கும்?
Updated On :12 மார்ச் 2026, 6:30 pm
இன்று மனைவி வழியில் அனுகூலங்கள் வந்துசேரும். சுபகாரியப் பேச்சுகள் நல்லபடியாக முடியும். அரசியல் பிரமுகர்கள் திட்டமிட்டபடி புதிய பதவிகளைப் பெறுவார்கள். நல்ல வாய்ப்புகளும் வந்துசேரும். பெற்றோர்கள் வழியில் இருந்த பகை நீங்கும். வழக்குகள் சாதகமாகும்.
அதிர்ஷ்ட நிறம்: ஆரஞ்சு, பழுப்பு, அடர் நீலம்
அதிர்ஷ்ட நிறம்: 3, 9
