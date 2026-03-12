தினப்பலன்கள் - மகரம்

Dinamani
ஜோதிடர் பெருங்குளம் ராமகிருஷ்ணன்

இன்று குடும்பத்தில் மகிழ்ச்சி கூடும். மறைந்த பொருட்கள் அனைத்தும் கிடைக்கும். அரசு ஊழியர்கள் சக ஊழியர்களிடம் எச்சரிக்கையுடன் இருக்கவேண்டும். மேலதிகாரிகளின் கண்டிப்புக்கு ஆளாக நேரிடலாம். தொழிலதிபர்கள் நினைத்தபடி புதிய ஒப்பந்தம் போடுவார்கள். அது எதிர்பார்த்தபடி லாபமும் தரும்.

அதிர்ஷ்ட நிறம்: மஞ்சள், நீலம்

அதிர்ஷ்ட எண்: 2, 5, 9

