தினப்பலன்கள் - கும்பம்
இன்றைய நாள் எப்படி இருக்கும்?
Updated On :12 மார்ச் 2026, 6:30 pm
ஜோதிடர் பெருங்குளம் ராமகிருஷ்ணன்
இன்று வியாபாரிகள் புதிய தொழில் தொடங்க போட்ட திட்டம் நிறைவேறும். கடிதத் தொடர்புகளில் நல்ல தகவல்கள் வந்துசேரும். புதிய முயற்சிகளை தாமதித்து செய்யவேண்டும். எதிலும் நிதானமாகச் செயல்பட்டால் காரியத்தில் வெற்றிகாணலாம். அவசரம் காட்டினால் நஷ்டத்தைக் கொண்டு வரும்.
அதிர்ஷ்ட நிறம்: வெள்ளை, இளம் சிவப்பு
அதிர்ஷ்ட எண்: 1, 4, 7
