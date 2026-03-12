தினப்பலன்கள் - மீனம்
இன்றைய நாள் எப்படி இருக்கும்?
Updated On :12 மார்ச் 2026, 6:30 pm
ஜோதிடர் பெருங்குளம் ராமகிருஷ்ணன்
இன்று உறவினர்கள், மற்றவர்கள் அனைவரும் ஆதரவாக இருப்பார்கள். உடல்நிலையில் மிகவும் கவனம் செலுத்தவேண்டும். கட்டுப்பாடான உணவுப் பழக்கத்தை மேற்கொண்டால் மருத்துவச் செலவைக் குறைக்கலாம். கணவன்- மனைவியிடையே சிறுசிறு பிரச்சினைகள் வந்துநீங்கும். தொழிலதிபர்கள் சந்தையில் அதிக போட்டியை எதிர்கொள்ள வேண்டியதிருக்கும்.
அதிர்ஷ்ட நிறம்: மஞ்சள், நீலம்
அதிர்ஷ்ட எண்: 1, 3, 9
