தினப்பலன்கள் - தனுசு
இன்றைய நாள் எப்படி இருக்கும்?
Updated On :24 மார்ச் 2026, 6:30 pm
ஜோதிடர் பெருங்குளம் ராமகிருஷ்ணன்
இன்று மனதில் தைரியம் அதிகரிக்கும். பண வரவுக்குக் குறைவு ஏற்படாது. உங்களின் தன்னம்பிக்கை உயரும். வாழ்க்கையில் முன்னேற வேகம் காட்டுவது நல்லது. மன குழப்பம் நீங்கும். தீவிர உழைப்பும், அதிக முயற்சிகளுடன் காரியங்களில் ஈடுபடுவீர்கள். மனம் மகிழும் சம்பவங்கள் நடக்கும்.
அதிர்ஷ்ட நிறம்: மஞ்சள், வெளிர் நீலம்
அதிர்ஷ்ட எண்கள்: 3, 5, 9
