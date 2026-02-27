Dinamani
வாரப் பலன்கள்

வார பலன்கள் - மேஷம்

எப்படி இருக்கப்போகிறது இந்த வாரம்..

News image
வார பலன்கள்
Updated On :27 பிப்ரவரி 2026, 9:12 am

கே.சி.எஸ். ஐயர்

உங்களைக் குறை கூறியவர்கள் தேடிவந்து புகழ்வார்கள். உங்கள் தன்னம்பிக்கை, தனித்தன்மை கூடும்.

உத்தியோகஸ்தர்கள் அலுவலகப் பணிகளில் மட்டுமே கவனம் செலுத்துவீர்கள். வியாபாரிகள் குறைந்த முதலீட்டில் வியாபாரத்தைப் பெருக்குவீர்கள். விவசாயிகள் உற்பத்தியில் கூடுதல் அளவைக் காண்பீர்கள்.

அரசியல்வாதிகளுக்குக் கட்சியில் மதிப்பு, மரியாதை கூடும். கலைத்துறையினர் புதிய ஒப்பந்தங்களைச் செய்துமுடிப்பர். பெண்கள் மகிழ்ச்சியான செய்திகளைக் கேட்பீர்கள். மாணவர்கள் வருங்காலத்துக்குச் செய்யும் பயிற்சிகள் யாவும் வெற்றிகரமாக அமையும்.

சந்திராஷ்டமம் - இல்லை.

