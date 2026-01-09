வாரப் பலன்கள்

வார பலன்கள் - ரிஷபம்

அலைச்சல் தரும் வேலைகளைக் குறைத்துக் கொள்வீர்கள். தாமதமான காரியங்கள் விரைவாக நடக்கத் தொடங்கும்.

உத்தியோகஸ்தர்களுக்கு பொருளாதாரம் சீராக இருக்கும். வியாபாரிகளுக்கு எதிரிகள் அடங்கி நடப்பார்கள். விவசாயிகள் நல்ல மழை பொழிவால் வறண்டு கிடந்த நிலங்களிலும் பயிர் செய்வார்கள்.

அரசியல்வாதிகள் பொதுச் சேவையில் சிறப்பாக ஈடுபடுவீர்கள். கலைத்துறையினர் தன்னம்பிக்கையுடன் பணியாற்றுவீர்கள். பெண்கள் உற்றார், உறவினர்களை அரவணைத்துச் செல்வீர்கள். மாணவர்கள் நல்ல மதிப்பெண்களைப் பெறுவீர்கள்.

சந்திராஷ்டமம் - இல்லை.

