வார பலன்கள் - ரிஷபம்
எப்படி இருக்கப்போகிறது இந்த வாரம்..
வார பலன்கள்
Updated On :13 மார்ச் 2026, 8:02 am
தொழிலில் சில மாற்றங்களைக் காண்பீர்கள். புதிய நண்பர்களைப் பெறுவீர்கள்.
உத்தியோகஸ்தர்கள் சக ஊழியர்களிடம் விட்டுக்கொடுத்து நடந்துகொள்வீர்கள். வியாபாரிகள் கொடுக்கல் வாங்கலில் மேன்மையைக் காண்பீர்கள். விவசாயிகள் கூடுதல் விளைச்சலைக் காண்பீர்கள்.
அரசியல்வாதிகள் நண்பர்கள் போல் பழகுபவர்களின் சுயரூபம் புரிந்துகொள்வீர்கள். கலைத்துறையினர் புதுமையான விஷயங்களைக் கற்றுக்கொள்வீர்கள். பெண்கள் ஆடை அணிகலன்களை வாங்குவீர்கள். மாணவர்கள் தேவையான உடற்பயிற்சிகளை மேற்கொள்வீர்கள்.
சந்திராஷ்டமம் - மார்ச் 13.
