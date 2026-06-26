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வாரப் பலன்கள்

வார பலன்கள் (ஜூன் 26 - ஜூலை 2) - மேஷம்

எப்படி இருக்கப்போகிறது இந்த வாரம்..

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வார பலன்கள்

Updated On :26 ஜூன் 2026, 4:51 pm IST

கே.சி.எஸ். ஐயர்

பொருளாதாரம் மேம்பாடு அடையும். தாமதமான வழக்கு விவகாரங்கள் முடிவுக்கு வரும்.

உத்தியோகஸ்தர்களுக்கு வேலைப்பளு குறையும். வியாபாரிகளுக்கு கொடுக்கல், வாங்கல் விஷயங்கள் நல்ல முறையிலேயே நடக்கும். விவசாயிகள் கடுமையாக உழைத்து, அதற்கேற்ற மகசூலைப் பெறுவீர்கள்.

அரசியல்வாதிகள் கட்சிப் பணிகளை துணிவுடனும் சுறுசுறுப்புடனும் செய்து முடித்து விடுவீர்கள். கலைத்துறையினருக்கு புதிய ஒப்பந்தங்கள் கிடைக்கும். பெண்கள் ஆன்மிகப் பெரியவர்களை தரிசித்து ஆசி பெறுவீர்கள். மாணவர்கள் படிப்பில் கண்ணும் கருத்துமாக இருப்பீர்கள்.

சந்திராஷ்டமம் - ஜூன் 27, 28.

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