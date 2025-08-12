ஜோதிட கட்டுரைகள்

கர்மாவின் ஆபத்தான முகங்களும் ஜாதகம் காட்டும் அறிகுறிகளும்!

கர்மாவின் ஆபத்தான முகங்களை எவ்வாறு காணலாம்? என அறிய ஜாதகம் காட்டும் அறிகுறிகள் ... !
dangerous faces of karma
கர்மாவின் தாக்கம்
Published on
Updated on
3 min read

கர்மாவின் நான்கு வாயில்கள்

முதலில் "கர்மாவின் நான்கு வாயில்கள்" எவை எவை என ஒருவரின் ஜாதகம் மூலம் அறியலாம். எல்லா கர்மாக்களும் ஒரே எடை கொண்டவை அல்ல, ஏனென்றால் அவை ஒரே காரணத்திலிருந்து தோன்றுவதில்லை. அனைத்தும் உருவாக்கப்பட்ட நான்கு ஜோதிட கூறுகளின் மாதிரியின்படி, கர்மா செயல்படும், நான்கு நிலைகள் உள்ளன.

ஒரு குறிப்பிட்ட செயலுக்குப் பின்னால் இருக்கும் முறை அல்லது முதன்மை நோக்கத்தைப் பொறுத்து, கர்மாவின் அந்த நான்கு வாயில்கள் பின்வருமாறு : -

1. பூமி கர்மா (EARTH):- நிகழ்வுகளை நினைவில் கொள்வதற்கான இயற்பியல் நிலை. (பூமி வீடுகள் - லக்கினத்திற்கு 2,6,10)

இதுவே மிகவும் எளிதான கர்மா, ஏனென்றால் இது அலட்சியத்தால் ஏற்பட்ட வேதனையின் விளைவாக உருவாக்கப்பட்டது. இந்த கர்மா, ஒருவரின் ஜாதகத்தில் பூமியின் தனிமத்துடன் இணைக்கப்பட்டுள்ளது மற்றும் அது வாழ்க்கையில் விளையாடுகிறது.

2. நீர் கர்மா (LAND):- மூலக்கூறு அதாவது நிகழ்வுகளை நினைவில்கொள்ளும் நித்திய நிலை. (நீர் வீடுகள்- லக்கினத்திற்கு 4, 8, 12)

கடந்த வாழ்க்கையில் பயமின்றி கெட்ட காரியங்களைச் செய்திருந்தால், அதாவது தங்களைத் தற்காத்துக் கொள்ளும்போது அல்லது உணர்ச்சி ரீதியாகப் பாதிக்கப்பட்டதால் மக்கள் இந்த "தீங்கினால்" பாதிக்கப்படுவார்கள்.

பொய் மற்றும் ஏமாற்றுதலால் குவிந்த அனைத்து கர்மாக்களும் இங்கே சொந்தமானது. ஒருவரின் ஜாதகத்தில், இது நீர் என்ற கூறுகளில் உள்ள கோளாறுகளுடன் இணைக்கப்பட்டுள்ளது. மேலும் இது இந்த வாழ்க்கையில் ஒப்பீட்டளவில் நிலையற்ற உளவியல் மற்றும் உணர்ச்சி நிலையின் வடிவத்தில் வெளிப்படுகிறது.

3. நெருப்பு கர்மா (FIRE ):- நிகழ்வுகளை நினைவில் கொள்வதன் நித்திய நிலை. (நெருப்பு வீடுகள் - லக்கினத்திற்கு 1, 5, 9)

தொலைதூரத்தில் ஒரு நபர் எப்போதாவது கோப நிலையிலிருந்து எதிர்வினையாற்றி, தனது கோபத்தைக் கடுமையாக வெளிப்படுத்தினால் ஏற்படும் ஆழமான விளைவுகள்.

தூய சுயநலம் காரணமாகச் செய்யப்பட்ட அனைத்து செயல்களும், அதிகாரம், லட்சியம் அல்லது பெருமைமிக்க சித்தாந்த நம்பிக்கைகள் (அரசியல் அல்லது மதம்) ஆகியவற்றால் தூண்டப்பட்டவை இங்குதான் உள்ளன.

ஜாதகர், தனது மிருகத்தனத்தால் மற்றவர்களை ஆபத்தில் ஆழ்த்தியிருந்தாலும் அதைப் பொருட்படுத்தவில்லை என்பது தான் இந்த நிலை .

ஜாதகர் மற்றவர்களிடம் மிகக் குறைந்த உணர்வைக் கொண்டுள்ளது என்பதில்தான் பெரும்பாலும் பிரச்சனை உள்ளது, எனவே அனைத்து கர்மாவும் அவர்கள் அதிகார நிலையைத் துஷ்பிரயோகம் செய்த சூழ்நிலைகளுடன் இணைக்கப்பட்டுள்ளது.

இது நெருப்பு மூலகத்தின் கர்மத்தால் பாதிக்கப்பட்ட கிரகங்கள். இந்த அதிர்வெண்ணில் ஜாதகரின் கோள்களும் அதிர்வுறும்.

4. காற்று கர்மா(AIR):- நிகழ்வுகளை நினைவில் கொள்வதற்கான சாதாரண நிலை. (காற்று வீடுகள் - லக்கினத்திற்கு 3, 7, 11)

மிகவும் ஆழமான மற்றும் மிகவும் கடினமான கர்மா தூய முன்கூட்டிய திட்டமிடலின் குற்றங்களால் ஏற்படுகிறது. அதாவது மக்கள் பயம் அல்லது கிளர்ச்சியால் உணர்ச்சி ரீதியாக தூண்டப்படவில்லை என அறிய முடிகிறது.

அவர்களுக்கு ஒரு தேர்வு இருந்தது, ஆனால் அவர்கள் தங்கள் குற்றத்தை குளிர்ந்த ரத்தத்தில்(COLD BLOODED PLAN) திட்டமிடத் தேர்வு செய்தனர்.

வேறு எந்த அறிவுசார் செயல்பாட்டையும் போலவே, இதுவும் காற்றின் (AIR ELEMENT) கூறுகளுடன் தொடர்புடையது.

பொதுவாக

ஒவ்வொரு குறிப்பிட்ட சந்தர்ப்பத்திலும் நமக்கு எந்த வகையான கர்மா இருக்கிறது என்பது, பாதிக்கப்பட்ட கிரகம் பொருத்தமான வீட்டில் எந்த நிலையில் உள்ளது என்பதைப் பொறுத்து தீர்மானிக்கப்படும்.

கடந்த கால வாழ்க்கையில் ஆன்மா எந்த நிலையிலிருந்து கர்மாவைப் பெற்றதோ அந்த நிலையை விவரிக்கும் வீடு இது, அதே நேரத்தில் அறிகுறிகளால் கூறும் அடிப்படை காரணி கோட்டின் மூலம் மரபுரிமையாக பெற்ற கர்மாவான மரபணு கர்த்தாவைச் சுட்டிக்காட்டும்.

முந்தைய அவதாரங்களில் (பிறப்புகளில்) ஆன்மாவின் அனுபவத்தைப் பற்றி நாம் பேசும்போது, வீடுகளில் உள்ள கோள்களின் நிலையைக் கணக்கில் எடுத்துக் கொள்கிறோம்.

உதாரண ஜாதகம்

கடந்த கால கெட்ட கர்மா வீடுகள் 8 மற்றும் 11.

கர்மா சிலரை சிறிய அளவில் பாதிக்கிறது.

கர்மா சிலரை பெரிய அளவில் பாதிக்கிறது.

கர்மா சிலரை பாதிக்கிறது. அவ்வளவுதான்...

இப்போது ஒரு பயங்கரமான அனுபவத்தை அளித்த ஒரு ஜாதகத்தை ஆராய்வோம்.

ராஜீவ் காந்தியின் ஜாதகக் கட்டம்
ராஜீவ் காந்தியின் ஜாதகக் கட்டம்

கடந்த கால கர்மா வீடுகள் 8 மற்றும் 11.

ராஜீவ் கன்னி லக்னத்துடன் பிறந்தார்.

8வது வீடு மேஷம், அதன் அதிபதி செவ்வாய்.

11வது வீடு கடகம், அதன் அதிபதி சந்திரன்.

எனவே சந்திரனும், செவ்வாயும் கடந்த கால கெட்ட கர்மா.

6வது வீடு ஆபத்தான சம்பவங்களுக்கானது.

6வது வீடும் கர்மாவும் எவ்வாறு ஒன்றோடொன்று தொடர்பு கொள்கின்றன?

கர்மா வீடு மேஷம்.

மேஷத்திலிருந்து 6வது வீடு கன்னி.

கர்ம கிரகமான செவ்வாய் கன்னியில் அமைந்துள்ளது.

கன்னியில் இருந்து 6வது வீடு கும்பம்.

கும்ப ராசியின் அதிபதி சனி, 12வது வீட்டில் இருந்து தனது சொந்த வீட்டைப் பார்க்கிறார்.

11ஆம் வீட்டின் அதிபதியான சந்திரன், சனியுடன் இணைந்து கும்ப ராசியை நோக்குகிறார்.

ராகு 11ஆம் வீட்டில் இருக்கிறார், இது கடந்த காலத்தின் மோசமான கர்மா.

கடக ராசியின் அம்சத்திலிருந்து ராகு கர்ம கிரகமான செவ்வாய்.

சம்பவங்கள் 21.5.1991 அன்று நடந்தன.

அந்த காலகட்டத்தில், இயங்கும் தசை, புத்தி, அந்தரம், சூக்ஷுமம், பிராணன் வரை காணும் போது ராகு-புதன்-சூரியன்

முக்கிய கிரகமான ராகு, கர்ம கிரகமான சந்திரனிலிருந்து கர்ம ராசிக்காரர். செவ்வாய் கன்னியில் இருக்கிறார், அதன் அதிபதி புதன்.

கடக ராசியில் ராகு.

சிம்ம ராசியில் சந்திரன்

கன்னி ராசியில் செவ்வாய்.

எனவே ராகு-சந்திரனும்; செவ்வாய்-புதனும் ஆதிக்கம் செலுத்தி ஆபத்தான கர்மா விளையாட்டைத் தொடங்கினார் எனலாம் .

இது விதி என முடிவு எப்போது நினைக்கத் தோன்றுகிறது, சம்பவம் நடந்து முடிந்த பின்னர் தான். காரணம் நாம் யாருடைய ஆயுள் முடிய உள்ளது என ஒருவர் வாழ்ந்துகொண்டு இருக்கும் போதே காண்பதில்லை. ஒவ்வொருவரும் நீண்ட ஆயுளோடு நீண்ட நாள்கள் வாழ வேண்டும் என்பதே அனைவரின் ஆசைகள்...

இந்த கட்டுரைக்கு முக்கிய காரணம் நமது கர்மாவின் ஆபத்தான முகத்தை அது வெளிப்படுத்தும்போது எப்படி அதனை ஏற்கலாம் / சமாதானப்படுத்திக் கொள்ளலாம் என்பதற்கு தானே தவிர வேறு எதற்கும் இல்லை. விதியை மதியால் வெல்லலாம் என அறிந்தும், எத்தனை தடுத்தாலும் அது நம்மை விதியின் வழிக்கே நடக்கிறது என்பதை, விதி வலியது என கூற தோன்றுகிறது.

இறைவழிபாட்டை அதிகரித்து அன்பு கொண்டு அனைவரிடமும் நன்மை பாராட்டுவோம், விதியை வெல்ல முயற்சிப்போம்.

"ஜோதிடம் ஒரு முன் எச்சரிக்கையே தவிர, முடிவு அல்ல என்பதனை உணரவும்... அதே போல் ஜோதிடர் வழிகாட்டியே தவிர, கடவுள் அல்ல. பரிகாரம், என்பது ஜாதகர் மனமாற்றமும், கடவுளிடம் முழு சரணாகதியுமே ஆகும்..."

தொடர்புக்கு : 98407 17857 / 91502 75369

இதையும் படிக்க: திருமணத்தை மீறிய உறவை ஜாதகத்தில் அறிய முடியுமா? என்ன சொல்கிறார் ஜோதிடர்?

தினமணி செய்திமடலைப் பெற... Newsletter

தினமணி'யை வாட்ஸ்ஆப் சேனலில் பின்தொடர... WhatsApp

தினமணியைத் தொடர: Facebook, Twitter, Instagram, Youtube, Telegram, Threads

உடனுக்குடன் செய்திகளை அறிய தினமணி App பதிவிறக்கம் செய்யவும்.

ஜோதிடம்
ஜாதகம்
அறிகுறி
கர்மா

Related Stories

No stories found.