வெவ்வேறு நட்சத்திரங்களில் நின்ற "சனி" தரும் பலன்கள் என்னென்ன?

வேத ஜோதிடத்தின் பணி நிர்வாகி ஆன "சனி கிரகம்", ஒழுக்கம், பொறுப்பு, பொறுமை மற்றும் கர்ம பாடங்களைக் குறிக்கிறது. 27 நட்சத்திரங்களில் சந்திர மாளிகைகள் ஒன்றில் அதன் இடத்தைப் பொறுத்து, சனி வெவ்வேறு வழிகளில் வெளிப்படுகிறது, ஒரு நபரின் வாழ்க்கை பாதை, போராட்டங்கள் மற்றும் வளர்ச்சியை வடிவமைக்கிறது. ஒவ்வொரு நட்சத்திரத்தையும் சனி எவ்வாறு பாதிக்கிறது என்பதை தெரிந்துகொள்வோம்.
அஸ்வினியில் சனி (மேஷம் 0° - 13°20') [நான்கு பாதங்களும் அடக்கம்]
அஸ்வினியில் சனி இந்த நட்சத்திரத்தின் தூண்டுதல் தன்மையை மெதுவாக்குகிறது, இது புதிய முயற்சிகளைத் தொடங்குவதில் ஜாதகரை முறையாக்குகிறது. அவர்கள் தலைமை மற்றும் குணப்படுத்தும் திறன்களில் தாமதங்களை அனுபவிக்கலாம், ஆனால் காலப்போக்கில் வலுவான உறுதியை வளர்த்துக் கொள்ளலாம்.
பரணியில் சனி (மேஷம் 13°20' - 26°40') [நான்கு பாதங்களும் அடக்கம்]
பரணி சுக்கிரனால் ஆளப்படுகிறது மற்றும் மாற்றத்தைக் குறிக்கிறது. சனி இங்கே பொருள் சார்ந்த விஷயங்களில் போராட்டங்களைக் கொண்டு வருகிறது, பொறுமை தேவைப்படுகிறது. ஜாதகர்கள் பொறுப்புகளைக் கையாள்வதில் ஒழுக்கத்தைக் கற்றுக் கொள்கிறார்கள் மற்றும் உறவுகள் மற்றும் நெறிமுறைகள் தொடர்பான கர்ம பாடங்களை எதிர்கொள்ள நேரிடும்.
கிருத்திகையில் சனி (மேஷம் 26°40' - ரிஷபம் 10°00') [நான்கு பாதங்களும் அடக்கம்]
கிருத்திகையில், சனி புத்தியைக் கூர்மையாக்கி, வலுவான பணி நெறிமுறையை வளர்க்கிறது. இருப்பினும், இது ஒரு கடினமான மனநிலையையும் உணர்ச்சிகளை வெளிப்படுத்துவதில் சிரமத்தையும் உருவாக்கக்கூடும். இந்த ஜாதகர்கள் மாயைகளை துண்டிப்பதில் திறமையானவர்கள், ஆனால் இரக்கத்துடன் செயல்பட வேண்டும்.
ரோஹிணியில் சனி (ரிஷபம் 10°00' - 23°20') [நான்கு பாதங்களும் அடக்கம்]
ரோகிணி படைப்பாற்றல் மற்றும் பொருள் மிகுதியுடன் தொடர்புடையது. சனி இங்கு அமைந்திருப்பது செழிப்பை தாமதப்படுத்தலாம், ஆனால் நிலையான, நீண்டகால வளர்ச்சியை உறுதி செய்கிறது. ஜாதகர்கள் நிதி மற்றும் உறவுகளில் நிலைத்தன்மையை அடைவதில் பொறுமையைக் கற்றுக்கொள்கிறார்கள்.
மிருகசீரிஷத்தில் சனி (ரிஷபம் 23°20' - மிதுனம் 6°40') [நான்கு பாதங்களும் அடக்கம்]
மிருகசீரிஷம் அறிவு மற்றும் ஆய்வுக்கான தேடலைக் கொண்டுவருகிறது. சனி திடீர் செயல்களைக் கட்டுப்படுத்துகிறது, இதனால் ஜாதகர்கள் அறிவுசார் நோக்கங்களில் ஒழுக்கமானவர்களாக மாறுகிறார்கள். பயணம் மற்றும் ஆர்வம் ஆரம்பத்தில் தடைபடலாம், ஆனால் விடாமுயற்சியுடன் வெகுமதி அளிக்கப்படுகிறது.
திருவாதிரையில் சனி (மிதுனம் 6°40' - 20°00') [நான்கு பாதங்களும் அடக்கம்]
ஆர்த்ரா புயல்களையும் மாற்றத்தையும் குறிக்கிறது. இங்கு சனி உணர்ச்சி எழுச்சிகளைக் கொண்டுவருகிறது, பற்றின்மை மற்றும் மீள்தன்மையைக் கற்பிக்கிறது. ஜாதகர் போராட்டங்களுக்குப் பிறகு வாழ்க்கையை மீண்டும் கட்டியெழுப்ப கற்றுக்கொள்கிறார் மற்றும் நெருக்கடிகளைக் கையாள்வதில் திறமையானவராகிறார்.
புனர்பூசத்தில் சனி (மிதுனம் 20°00' - கடகம் 3°20') [நான்கு பாதங்களும் அடக்கம்]
புனர்வசுவில், சனி இந்த நட்சத்திரத்தின் இயல்பான நம்பிக்கையை மெதுவாக்குகிறது, இதனால் ஜாதகர்கள் மீண்டும் மீண்டும் வெற்றி பெற கடினமாக உழைக்க வேண்டிய கட்டாயத்தில் உள்ளனர். முயற்சி மற்றும் விடாமுயற்சி நீடித்த சாதனைகளுக்கு வழிவகுக்கும் என்பதை அவர்கள் கற்றுக்கொள்கிறார்கள்.
பூசத்தில் சனி (கடகம் 3°20' - 16°40') [நான்கு பாதங்களும் அடக்கம்]
மிகவும் மங்களகரமான நட்சத்திரமான புஷ்ய, சனியின் ஒழுக்கமான இயல்புடன் நன்கு ஒத்துப்போகிறது. ஜாதகர் கட்டமைக்கப்பட்ட முயற்சிகள் மூலம் வெற்றியை அடைகிறார், சமூகத்தில் வழிகாட்டும் சக்தியாக மாறுகிறார்.
ஆயில்யத்தில் சனி (கடகம் 16°40' - 30°00') [நான்கு பாதங்களும் அடக்கம்]
அஷ்லேஷம் கையாளுதல் மற்றும் ரகசியத்துடன் தொடர்புடையது. சனியின் இருப்பு ஒரு எச்சரிக்கையான அணுகுமுறையை உருவாக்குகிறது, இது ஜாதகரை வஞ்சகத்திலிருந்து எச்சரிக்கையாக ஆக்குகிறது. அவர்கள் வலுவான மீள் தன்மையை வளர்த்துக் கொள்கிறார்கள், ஆனால் அதிகப்படியான சந்தேகத்தைத் தவிர்க்க வேண்டும்.
மகத்தில் சனி (சிம்மம் 0° - 13°20') [நான்கு பாதங்களும் அடக்கம்]
மகம் வம்சாவளி மற்றும் அதிகாரத்தைக் கையாள்கிறது. சனி அங்கீகாரத்தை தாமதப்படுத்துகிறது, ஆனால் காலப்போக்கில் மரியாதையை உறுதி செய்கிறது. தலைமைப் பாத்திரங்களை ஏற்றுக்கொள்வதற்கு முன்பு ஜாதகர் பணிவைக் கற்றுக்கொள்கிறார்.
பூரத்தில் சனி (சிம்மம் 13°20' - 26°40') [நான்கு பாதங்களும் அடக்கம்]
இங்கே, சனி இன்பங்களை மெதுவாக்குகிறது, ஜாதகரை இன்பம் மற்றும் உறவுகளில் ஒழுக்கத்தைக் கற்றுக்கொள்ள வைக்கிறது. அவர்கள் அன்பில் நல்லிணக்கத்தைக் கண்டறிவதில் தாமதங்களை எதிர்கொள்கிறார்கள், ஆனால் இறுதியில் ஆழமான, அர்த்தமுள்ள பிணைப்புகளை அடைகிறார்கள்.
உத்தரத்தில் சனி (சிம்மம் 26°40' - கன்னி 10°00') [நான்கு பாதங்களும் அடக்கம்]
இந்த நட்சத்திரத்தில் சனி கூட்டாண்மையில் பொறுப்பை வளர்க்கிறார். ஜாதகக்காரர் நீண்டகால உறுதிப்பாடுகள் மற்றும் கட்டமைக்கப்பட்ட வேலை சூழல்களில் சிறந்து விளங்குகிறார்.
ஹஸ்தத்தில் சனி (கன்னி 10°00' - 23°20') [நான்கு பாதங்களும் அடக்கம்]
ஹஸ்தாவின் படைப்பாற்றல் மற்றும் திறமை சனியின் ஒழுக்கத்தால் செம்மைப்படுத்தப்படுகிறது. ஜாதகக்காரர் கைவினைத்திறன், வணிகம் மற்றும் துல்லியமான வேலைகளில் திறமையானவராக மாறுகிறார்.
சித்திரையில் சனி (கன்னி 23°20' - துலாம் 6°40') [நான்கு பாதங்களும் அடக்கம்]
இங்கு சனி கடுமையான பயிற்சி மூலம் கலைத் திறன்களைச் செம்மைப்படுத்துகிறார். ஜாதகக்காரர்கள் உறவுகளில் போராட்டங்களை எதிர்கொள்ளலாம், ஆனால் பொறுமை மற்றும் முதிர்ச்சியை வளர்த்துக் கொள்ளலாம்.
சுவாதியில் சனி (துலாம் 6°40' - 20°00') [நான்கு பாதங்களும் அடக்கம்]
சுவாதி சுதந்திரத்தை நாடுகிறார். சனியின் செல்வாக்கு ஒழுக்கமான தன்னம்பிக்கையைக் கொண்டுவருகிறது, இருப்பினும் நிலைத்தன்மையை கண்டறிவதில் ஆரம்ப போராட்டங்கள் எழலாம்.
விசாகத்தில் சனி (துலாம் 20°00' - விருச்சிகம் 3°20') [நான்கு பாதங்களும் அடக்கம்]
விசாகத்தில் சனி உறுதியையும் லட்சியத்தையும் வளர்க்கிறது. ஜாதகர்கள் வெற்றிக்காகக் கடுமையாக உழைக்கிறார்கள் மற்றும் துன்பங்களை எதிர்கொள்ளும்போது விடாமுயற்சியை கற்றுக்கொள்கிறார்கள்.
சனியின் நட்சத்திரமான அனுஷத்தில், சனி (விருச்சிகம் 3°20' - 16°40') [நான்கு பாதங்களும் அடக்கம் ]
இந்த இடம் ஒழுக்கமான நெட்வொர்க்கிங் மற்றும் ராஜதந்திரத்தை ஆதரிக்கிறது. ஜாதகர்கள் உறவுகளில் பொறுமையையும் கட்டமைக்கப்பட்ட சமூக தொடர்புகளையும் கற்றுக்கொள்கிறார்கள்.
கேட்டையில் சனி (விருச்சிகம் 16°40' - 30°00') [நான்கு பாதங்களும் அடக்கம்]
ஜ்யேஷ்டாவின் அதிகாரபூர்வமான தன்மை சனியால் மென்மையாக்கப்படுகிறது, இது ஜாதகர்கள்களை ஒரு பொறுப்பான தலைவராக ஆக்குகிறது. அவர்கள் தனிமையுடன் போராடலாம், ஆனால் காலப்போக்கில் மரியாதை பெறலாம்.
மூலத்தில் சனி (தனுசு 0° - 13°20') [நான்கு பாதங்களும் அடக்கம்]
மூலம் அழிவு மற்றும் உண்மையைத் தேடுவதைக் குறிக்கிறது. சனி ஆழ்ந்த உள் வேலையைக் கட்டாயப்படுத்துகிறது, ஜாதகர்களை ஞானத்திற்கான மாற்றும் அனுபவங்களுக்கு உட்படுத்துகிறது.
பூராடத்தில், சனி (தனுசு 13°20' - 26°40') [நான்கு பாதங்களும் அடக்கம்]
இந்த நட்சத்திரத்தின் லட்சியவாதம் சனியின் யதார்த்தத்தால் அடித்தளமாக உள்ளது. குருட்டு நம்பிக்கையை விட முயற்சியின் முக்கியத்துவத்தை ஜாதகர் கற்றுக்கொள்கிறார்.
உத்திராடத்தில், சனி (தனுசு 26°40' - மகரம் 10°00') [நான்கு பாதங்களும் அடக்கம்]
இது ஒரு சக்திவாய்ந்த இடமாகும், ஏனெனில் சனி உத்தர ஆஷாடத்தின் வெற்றி இயல்புடன் நன்றாக இணைகிறது. ஜாதகர் விடாமுயற்சி மூலம் நீண்டகால வெற்றியை அடைகிறார்.
திருவோணத்தில், சனி (மகரம் 10°00' - 23°20') [நான்கு பாதங்களும் அடக்கம்]
சனி கற்றல் மற்றும் தகவல் தொடர்புகளில் ஒழுக்கத்தை மேம்படுத்துகிறது. ஜாதகர் அறிவு மற்றும் ஞானத்தைப் பெறுவதில் பொறுமையை வளர்த்துக் கொள்கிறார்.
அவிட்டதில், சனி (மகரம் 23°20' - கும்பம் 6°40') [நான்கு பாதங்களும் அடக்கம்]
தனிஷ்டத்தில் சனி கட்டமைக்கப்பட்ட படைப்பாற்றல் மற்றும் தலைமைத்துவத்தை ஆதரிக்கிறது. ஜாதகர் புகழில் தாமதங்களை எதிர்கொள்கிறார்., ஆனால் முயற்சியால் அங்கீகாரத்தை அடைகிறார்.
சதயத்தில், சனி (கும்பம் 6°40' - 20°00') [நான்கு பாதங்களும் அடக்கம்]
சதாபிஷகரின் கலகத்தனமான ஆற்றல் சனியால் கட்டுப்படுத்தப்படுகிறது, இதனால் ஜாதகரை சமூக சீர்திருத்தத்திற்காக விடாமுயற்சியுடன் செயல்பட வைக்கிறது.
பூரட்டாதியில், சனி (கும்பம் 20°00' - மீனம் 3°20') [நான்கு பாதங்களும் அடக்கம்]
இந்த நட்சத்திரத்தில் சனி ஆன்மீக ஒழுக்கத்தை வளர்க்கிறது. ஜாதகக்காரர் கஷ்டங்களைத் தாங்குகிறார், ஆனால் ஞானத்தையும் உள் வலிமையையும் பெறுகிறார்.
உத்திரட்டாதியில், சனி (மீனம் 3°20' - 16°40') [நான்கு பாதங்களும் அடக்கம்]
இந்த இடம் ஆன்மீக வளர்ச்சியில் பொறுமையை ஆதரிக்கிறது. ஜாதகக்காரர் காலப்போக்கில் நெகிழ்ச்சி தன்மையையும் ஆழமான உள் ஞானத்தையும் வளர்த்துக் கொள்கிறார்.
ரேவதியில் சனி (மீனம் 16°40' - 30°00') [நான்கு பாதங்களும் அடக்கம்]
ரேவதியின் இரக்க ஆற்றல் சனியால் கட்டமைக்கப்பட்டுள்ளது, ஜாதகரை மற்றவர்களின் நலனுக்காகப் பாடுபடும் ஒழுக்கமான மனிதாபிமானியாக ஆக்குகிறது.
முடிவு: ஒவ்வொரு நட்சத்திரத்திலும் சனியின் இடம் கர்ம பாடங்களைக் கற்பிக்கிறது மற்றும் பொறுமைக்கு வெகுமதி அளிக்கிறது. ஆரம்பத்தில் இது கஷ்டங்களைக் கொண்டு வந்தாலும், இறுதியில் அது ஆழ்ந்த ஞானத்திற்கும் நீண்டகால நிலைத்தன்மைக்கும் வழிவகுக்கிறது. வெவ்வேறு நட்சத்திரங்களில் சனியின் செல்வாக்கைப் புரிந்துகொள்வது தனிநபர்கள் தங்கள் வாழ்க்கைப் பாதைகளை விழிப்புணர்வு மற்றும் விடாமுயற்சியுடன் வழிநடத்த உதவும்.
"ஜோதிடம் ஒரு முன் எச்சரிக்கையே தவிர , முடிவு அல்ல என்பதனை உணரவும்... அதே போல் ஜோதிடர் வழிகாட்டியே தவிர, கடவுள் அல்ல... பரிகாரம், என்பது ஜாதகர் மனமாற்றமும், கடவுளிடம் முழு சரணாகதியுமே ஆகும்..."
