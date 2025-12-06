புற்றுநோய் வருவதை முன்கூட்டியே அறிய முடியுமா? ஜோதிடர் சொல்வதென்ன?

வேத ஜோதிடத்தில், புற்றுநோய் போன்ற கடுமையான மற்றும் நாள்பட்ட நோய்கள் ஏற்படுவது பெரும்பாலும் சனியின் நிலை மற்றும் அது நிற்கும் இடத்துடன் தொடர்புடையது. சனி - கர்மா, தாமதம், ஒழுக்கம் மற்றும் துன்பத்தின் கிரகம் என்று அழைக்கப்படுகிறது. மேலும் அது ஒரு ஜாதகத்தில் பாதிக்கப்படும்போது அல்லது பலவீனமடையும்போது, அது புற்றுநோய் போன்ற மெதுவாக ஆனால் ஆழமாக வளரும் நோய்களை வெளிப்படுத்தக்கூடிய ஆற்றல் பெருகுகிறது.
புற்றுநோய் ஏற்படுத்துவதில் சனியின் பங்கு
சனி என்பது சிதைவு, நாள்பட்ட நோய்கள் மற்றும் வயதான செயல்முறையைக் குறிக்கிறது. இந்த கிரகம் பலவீனமாகவோ அல்லது எதிர்மறையாகவோ இருக்கும்போது, அது உடலின் இயற்கையான எதிர்ப்பு மற்றும் உயிர்ச்சக்தியைக் குறைக்கிறது. பலவீனமான சனி, நச்சுகளை அகற்றவோ அல்லது நீண்டகால நோய்களை எதிர்த்துப் போராடவோ உடலின் இயலாமையைக் குறிக்கலாம், இது புற்றுநோயைக் கண்டறியும் நிகழ்தகவை /செல்வாக்கை அதிகரிக்கிறது.
சனியின் செல்வாக்கு பின்வருவனவற்றில் இருக்கும்போது மிகவும் ஆபத்தானதாகிறது.
செவ்வாய், ராகு அல்லது கேது போன்ற அசுப கிரகங்களால் பாதிக்கப்படுகிறது.
நோய்கள், எதிரிகள் மற்றும் அன்றாட போராட்டங்களைக் குறிக்கும் 6 வது வீட்டில் சனி இருப்பின் ஏற்படுகிறது.
மரணம், மாற்றம் மற்றும் நாள்பட்ட நோய்களின் வீடான 8 வது வீட்டில் சனி இருப்பின் ஏற்படுகிறது.
இந்த இரண்டு (6 , 8) வீடுகளும் பாரம்பரியமாகத் துன்பம் மற்றும் உடல்நலப் பிரச்னைகளுடன் தொடர்புடையவை, மேலும் இங்குச் சனியின் இருப்பு ஒரு நபரை நீண்டகால அல்லது ஆபத்தான நோய்களுக்கு ஆளாக்கக்கூடும்.
சனியின் தாக்கம் மற்றும் புற்று நோய்க்கு ஆளாகும் நட்சத்திரங்கள்
சில நட்சத்திரங்கள் (சந்திர நட்சத்திரங்கள்) சனியின் கர்ம செல்வாக்கை அதிகரிக்கின்றன.
குறிப்பாக ஒரு நபரின் பிறப்பு நட்சத்திரம் (ஜென்ம நட்சத்திரம்) அல்லது சனியின் இடம் அவற்றுடன் இணைந்திருக்கும்போது. ஜோதிட ரீதியாக, சனி பலவீனமாகவோ அல்லது பாதிக்கப்பட்டதாகவோ இருக்கும்போது பின்வரும் நட்சத்திரங்களில் பிறந்தவர்கள் அதிக பாதிப்புக்குள்ளாகக் கருதப்படுகிறார்கள்.
பரணி நட்சத்திரம் (சுக்கிரனால் ஆளப்படுகிறது) - பரணி கருப்பை மற்றும் இனப்பெருக்கத்துடன் தொடர்புடையது. சனியால் பாதிக்கப்படும்போது, அது இனப்பெருக்க அமைப்பு அல்லது உள் உறுப்புகளுடன் தொடர்புடைய உடல்நலப் பிரச்னைகளை உருவாக்கக்கூடும்.
பூர்வ பல்குனி எனும் பூரம் நட்சத்திரம் (சுக்கிரனால் ஆளப்படுகிறது) - உயிர், படைப்பாற்றல் மற்றும் உடலின் புத்துணர்ச்சி திறனுடன் தொடர்புடையது. இங்குச் சனியின் தீய அம்சம் செல் மீளுருவாக்கத்தை மெதுவாக்கலாம், இது சிதைவு நோய்களுக்கு வழிவகுக்கும்.
பூர்வ ஆஷாட நட்சத்திரம் எனும் பூராடம் (சுக்கிரனால் ஆளப்படுகிறது) - வெல்ல முடியாத தன்மை மற்றும் உள் வலிமையைக் குறிக்கிறது. இந்த நட்சத்திரத்துடன் இணைக்கப்பட்ட பலவீனமான சனி உள் பலவீனத்தையும் நோய் எதிர்ப்புச் சக்தியையும் குறைக்கும்.
இந்த சுக்கிரன் ஆட்சி செய்யும் நட்சத்திரங்கள், சனியின் குளிர் மற்றும் கட்டுப்படுத்தும் ஆற்றலுடன் இணைந்தால், உடல் தீங்கு விளைவிக்கும் செல்களை அகற்றப் போராடும் சூழ்நிலைகளை உருவாக்கலாம், இது புற்றுநோய் போக்குகளின் வளர்ச்சிக்கு வழிவகுக்கும்.
சனி 6 அல்லது 8 வது வீட்டை ஆட்சி செய்யும் போது..
ஒருவரின் ஜாதகத்தில் 6 அல்லது 8 வது வீட்டின் அதிபதியாக சனி இருந்தால், உடல்நல சிக்கல்களுக்கான சாத்தியக்கூறுகள் அதிகரிக்கும். குறிப்பாக இந்த வீடுகள் ஜென்ம நட்சத்திரத்தில் சாதகமற்றதாக இருந்தால். இந்த கலவையானது உடல் ரீதியான நோய்கள், நாள்பட்ட நோய்கள் அல்லது மருத்துவ நிலைமைகள் மூலம் துன்பத்தைக் குறிக்கும் ஒரு வலுவான கர்ம வடிவத்தை உருவாக்கலாம், அவை கண்டறிய அல்லது குணப்படுத்த கடினமாக இருக்கும்.
உதாரணமாக,,
சனி 6 வது வீட்டை ஆட்சி செய்தால், நோய்கள் நீண்ட காலமாகவோ அல்லது மீண்டும் மீண்டும் வரவோ வெளிப்படும்.
சனி 8 வது வீட்டை ஆட்சி செய்தால், அது பரம்பரை நோய்கள் அல்லது கடந்த கால கர்ம கடன்களுடன் தொடர்புடைய நிலைமைகளைக் குறிக்கலாம்.
சனி இந்த வீடுகளில் இருந்து சந்திரன், சுக்கிரன் அல்லது லக்ன அதிபதியையும் பார்க்கும்போது, அந்த நபரின் மன அமைதி, உயிர்ச்சக்தி மற்றும் நோய் எதிர்ப்பு சக்தி அனைத்தும் குறைந்து, கடுமையான நோய்க்கான நிலையை அமைக்கலாம்.
ஜோதிட பரிகாரம்
மருத்துவச் சிகிச்சையை ஜோதிடம் ஒருபோதும் மாற்றாது என்றாலும், சில பரிகார நடவடிக்கைகள் சனியின் சக்தியை வலுப்படுத்தி அதன் எதிர்மறை தாக்கத்தைக் குறைக்கும்.
1. சனிக்கிழமைகளில் அனுமன் அல்லது சனி பகவானை வழிபடுங்கள்.
2. ஏழைகளுக்குக் கருப்பு எள், இரும்பு அல்லது போர்வைகளை தானம் செய்யுங்கள்.
3. சனி பீஜ மந்திரத்தை உச்சரிக்கவும்: ஓம் ப்ரம் ப்ரீம் ப்ரௌம் ஷக் சனைச்சராய நமஹ
4. ஜோதிட நிபுணர் ஆலோசனையின் கீழ் மட்டுமே நீலக்கல்லை அணியுங்கள்.
5. தர்மம், ஒழுக்கம் மற்றும் பொறுமை ஆகியவற்றைக் கடைப்பிடிக்கவும் - சனியைப் பிரியப்படுத்தும் குணங்கள்.
முடிவு
வேத ஜோதிடத்தின்படி, புற்றுநோய் என்பது ஆழ்ந்த கர்ம ஏற்றத்தாழ்வு மற்றும் உடல்நலம், வாழ்க்கை முறை அல்லது உணர்ச்சிகளை நீண்டகாலமாகப் புறக்கணிப்பதன் வெளிப்பாடாகும். கர்மா மற்றும் நாள்பட்ட தன்மையின் கிரகமாக இருக்கும் சனி, அது பலவீனமாகவோ அல்லது பாதிக்கப்படும்போது முக்கிய பங்கு வகிக்கிறது.
சனியின் இடம், வலிமை மற்றும் 6 அல்லது 8 வது வீடுகளுடனான தொடர்பைப் புரிந்துகொள்வது - குறிப்பாக சுக்கிரன் ஆட்சி செய்யும் பரணி, பூரம் மற்றும் பூராடம் போன்ற சில நட்சத்திரங்களில் - சாத்தியமான அபாயங்களை முன்கூட்டியே அடையாளம் காண உதவும். நனவான முயற்சி, ஒழுக்கம் மற்றும் சரியான பரிகார நடவடிக்கைகள் மூலம், ஒருவர் இந்த போக்குகளைக் குறைத்து ஆரோக்கியமான வாழ்க்கையை வாழ முடியும்.
"ஜோதிடம் ஒரு முன் எச்சரிக்கையே தவிர , முடிவு அல்ல என்பதனை உணரவும்... அதே போல் ஜோதிடர் வழிகாட்டியே தவிர, கடவுள் அல்ல... பரிகாரம், என்பது ஜாதகர் மனமாற்றமும், கடவுளிடம் முழு சரணாகதியுமே ஆகும்..."
தொடர்புக்கு: 98407 17857, 91502 75369
தினமணி செய்திமடலைப் பெற... Newsletter
தினமணி'யை வாட்ஸ்ஆப் சேனலில் பின்தொடர... WhatsApp
தினமணியைத் தொடர:
உடனுக்குடன் செய்திகளை அறிய தினமணி App பதிவிறக்கம் செய்யவும்.