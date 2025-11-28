ஜாதகத்தில் கிரக அமைப்புகள் செல்வ வளர்ச்சியை எப்படி பாதிக்கின்றன?

சில கிரகங்கள் உங்களைச் சேமிக்க வைக்கின்றன, மற்றவை உங்களைச் செலவிட வைக்கின்றன. இவை ஒரு நபருக்கும் மற்றொரு நபருக்கும் மாறுபடும். அவரவர் பிறந்த நேரத்தில் ஏற்பட்ட கிரக அசைவுகளும், அமர்வுகளும் இதற்குக் காரணம்.
ஒருவரின் வரவுகள் மற்றும் செலவுகள் பழக்கம் அல்ல, அவை கிரக வடிவங்கள் மட்டுமே. ஒவ்வொரு கிரகமும் சொல்லும் அதன் இயல்புகளை, இந்த கட்டுரையில் விரிவாகக் காணலாம்.
சுக்கிரன்
வாழ்க்கை முறை மற்றும் ஆடம்பரம்.
அழகு, பிராண்டுகள், இரவு உணவுகள், அலங்காரத்திற்காகச் செலவிடுவது.
வசதிக்கான ஆசை தூண்டும்.
உயர்தர தேர்வுகள் மற்றும் ஆடம்பர செலவுகள்.
செவ்வாய்
(உந்துவிசை) தூண்டுதல் செலவு
விரைவான முடிவுகள், உடனடி கொள்முதல், "வண்டியில் சேர்" (ADD TO CART)என்ற சிலிர்ப்பு
ஆக்ரோஷமான மனநிலை : ஆக்ரோஷமான செலவு
குரு
பெரிய பண நகர்வுகள்
"விரிவாக்கக் கோள்"
முதலீடுகள், ஆபத்து, தொண்டு, பயணம்.
அதிகப்படியான நம்பிக்கையின் மூலம் செல்வத்தை வளர்க்கலாம் அல்லது எரிக்கலாம்.
புதன்
புத்திசாலித்தனமான அல்லது தந்திரமான கையாளுதல்
ஒப்பந்தங்கள், வர்த்தகம், கணக்கீடுகள்.
சரியான இடங்களில் புதன் அமர்வு
புத்திசாலித்தனமான சேமிப்பு
தவறான இடங்களில் புதன் அமர்வு
விரைவான இழப்புகள்.
சனி
சேமிப்பாளர் & வரவு செலவுத் திட்ட (BUDGET GURU) குரு.
மெதுவாக, நிலையானதாக, நடைமுறைக்கு ஏற்றதாக நடத்துதல் .
நீண்ட கால பாதுகாப்பு, திட்டமிடல் மற்றும் ஒழுக்கத்தில் கவனம் செலுத்துவது .
பணப்புழக்கத்தைக் கட்டுப்படுத்தும் வீடுகள்
2வது வீடு: சேமிப்பு, வங்கி இருப்பு, பணக்கண்ணோட்டம்
6வது வீடு: கடன்கள், EMI, கடன்கள், தினசரி ஒழுக்கம்
11வது வீடு : ஆதாயங்கள், வருமானம், லாபம், நிறைவேற்றம்
12வது வீடு: செலவுகள், இழப்புகள் & வடிகால் வெளியேற்றம் ( எதோ ஒரு சில காரணங்களுக்காக)
செல்வத்திற்கான சூத்திரம்
வலுவான 2வது + 11வது வீடு + நிலையான சுக்கிரன் / வியாழன் / சனி = செல்வம் அதிகரிப்பு
12வது + தூண்டுதல் செவ்வாய் = அதிகமாகச் செலவு செய்தல் & கடன்.
சரி இந்த அமைப்புகள் சரியாக இருந்தால் அந்த ஜாதகருக்கு எப்போதும் நல்லதே நடக்குமா என்றால், அது தான் இல்லை. ஜாதகரின் தசா புத்திகள் அந்த நபருக்கு சாதகமாக அமையும் போது மட்டுமே நல்லது நடக்கும். ஏனெனில், தசா புத்திகள் தான் ஒரு சம்பவத்தை நடத்தி வைக்கும். மற்றபடி ஒருவரின் ராசி கட்டத்தில் இருக்கும் அமைப்பு அந்த ஜாதகரின் அமைப்புகள் எவ்வாறு உள்ளது என மட்டுமே உரைத்திடும், தசா புத்திகளில் மட்டுமே சாதகமான அல்லது பாதகமானவைகள் நடந்தேறும்.
மேற்கூறிய தகவல்கள் ஒருவரின் ஜாதகத்திற்கு மற்றவரின் ஜாதகத்திற்கு நிச்சயம் மாறுபடும். ஒரே வீட்டில் கணவன்-மனைவி, சகோதரர்களுக்குள், தந்தை மகனுக்குள் சேமிப்பு / செலவு குணம் மாறுபடவே செய்யும். இதனை அவரவர் ஜாதக அமைப்பைத் தெரிந்து, உணர்ந்து நடந்தால் செல்வ வளர்ச்சி இலக்கை அடையலாம்.
"ஜோதிடம் ஒரு முன் எச்சரிக்கையே தவிர , முடிவு அல்ல என்பதனை உணரவும்... அதே போல் ஜோதிடர் வழிகாட்டியே தவிர, கடவுள் அல்ல. பரிகாரம், என்பது ஜாதகர் மனமாற்றமும், கடவுளிடம் முழு சரணாகதியுமே ஆகும்..."
தொடர்புக்கு: 98407 17857, 91502 75369
